Плевок в пустоту (и в фанатов). Мы зачем‑то дослушали новый альбом Оксимирона*

У ATL вышли „Необратимые последствия“ — вау-эффекта „Марабу“ или хитовости „Танцуйте“ не нашлось, но Сега давно уже выкристаллизовал свой стилек настолько, что ты либо радуешься новой пачке песен в плейлисте, либо пожимаешь плечами и проходишь мимо. Он уже давно не роняет планку, делая понятную и привычную своей аудитории музыку. Брутто выпустил сольного „Метиса“ — это и к концу года один из самых убедительных рэп-альбомов последних двенадцати месяцев, где человек ловит респекты и в виде прослушек на стримингах, и лестных отзывов вокруг них. Скриптонит наконец-то дропнул альбом „Группы“, а к концу года случился огромный рэп-микстейп — у Адиля годами все хорошо что с качеством, что с количеством музыки. У ЛСП — „Судный день“, где уже есть два суперхита (и песня „Дворники“, все еще любимая в этом году).