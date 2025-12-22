«Буду ходить на работу не в офис, а на балкон». Как DJ Stonik1917 провел этот год

— Стараюсь. Вот в этом году был «Фестик», там выступала группа «Инфекция» — треш-панк, один из первых проектов Найка Борзова из конца восьмидесятых. Я лет в 15 был их суперфанатом, ходил на их последний концерт, фоткался с Найком. Следующие 15 лет я ничего о них не слышал. И Женя Машков спросил, кого из рокеров позвать на «Фестик». Мне в голову как шутка пришла «Инфекция» — а они в итоге договорились, Найк собрал группу. Я уже на саундчеке чувствовал себя фанаткой. После него пообщались с Найком, ему тоже все нравилось, показал ему фотку пятнадцатилетней давности. После концерта все вместе вышли покурить, а я обычно не люблю фоткаться с известными людьми, но вот группа «Инфекция» — исключение, хотелось выразить респект.