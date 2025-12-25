«Люди ИИскусства». Как нейросети помогают музыке двигаться вперед

В конце лета она выпустила сингл «Август шепчет: осень на носу», после которого начался рост в Яндекс Музыке. Как итог — больше двух миллионов ежемесячных слушателей к концу года. Для Yulevna это удивительно, потому что у нее не было цели строить музыкальную карьеру, она просто хотела донести собственные песни до людей. «Еще до написания музыки я вела каналы на ютубе, рутубе и в дзене, где выкладывала видео со своими стихами. Но постоянно сталкивалась с проблемой фонового музыкального сопровождения: авторскую музыку брать нельзя, а бесплатная часто не подходила по смыслу и звучанию. Собственные треки решили эту проблему — теперь я могу использовать их без риска нарушить чьи-то права. К тому же, это открыло возможность делать необычные подарки: например, записать песню сыну или внуку на день рождения», — говорит она.