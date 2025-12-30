Гирлянда шуршит, музыка звучит. Новогодний плейлист «Афиши Daily» и сервиса Звук

Smith and Burrows «When the Thames Froze». Солист группы Editors Том Смит со своим другом Энди Барроузом несколько лет назад записал целый альбом уютных акустических баллад к Рождеству. С первого прослушивания я его полюбил и теперь включаю каждый раз, когда в Москве появляется снег. А это любимая песня со всего альбома. (Сережа.)