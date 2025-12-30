Гирлянда шуршит, музыка звучит. Новогодний плейлист «Афиши Daily» и сервиса Звук

Smith and Burrows «When the Thames Froze». Солист группы Editors Том Смит со своим другом Энди Барроузом несколько лет назад записал целый альбом уютных акустических баллад к Рождеству. С первого прослушивания я его полюбил и теперь включаю каждый раз, когда в Москве появляется снег. А это любимая песня со всего альбома. (Сережа.)
«Сироткин» «Усталый праздник». У меня никогда не было любимой новогодней песни, пришлось придумать свою. (Макс.)
«O Holy Night». С этой песней особая связь с детства. Каждый раз, когда она звучит, внутри включается предновогодняя магия, и в этот момент все еще только начинается! (Дима.)
Юхим «Песня другу». Самая декабрьская песня — и такая настоящая, не наигранно новогодняя, а утешающая и призывающая к тому, что скоро все наладится! (Влад.)
Алсу «Зимний сон». Кроме шуток: хорошая песня. Стихи трогательные, ну и аранж убаюкивающий. (Вадим.)
Микаэл Таривердиев «Снег над Ленинградом». Грустная, добрая, теплая, вечная музыка. Первая в моем новогоднем списке.
Чайковский «Щелкунчик». Ничего красивее этого нет и не будет. Волшебная музыка — буквально.
Алла Пугачева, Кристина Орбакайте — «Опять метель». Самая душераздирающая новогодняя песня. Очень точно передает течение лет.
Аркадий Хоралов «Новогодние игрушки». Самая добрая новогодняя песня прямиком с детского утренника.
Frank Sinatra «Let It Snow». Добрая и позитивная. Люблю под нее наряжать елку.
Glazami «Загадаю». Такая волшебная светлая песня.
hehehe «С горки на картонке (Олег Легкий Cover)». Создает такое беззаботное настроение.
«Дискотека „Авария“» «Новогодняя». Кажется, ни у кого новогодняя ночь не проходит без этой песни.
VLNY «Новогодняя #2». Суперклассная песня!
Элли на Маковом Поле «Не опускай рук». Моя вам музыкальная открытка и просто песня для танца под куранты.
«Хлеб» «Новогодняя». Тут все просто — это лучшая новогодняя песня в мире. Даже если ее включить в августе в Дубае, во рту сразу почувствуешь легкий привкус оливье.
«Дискотека „Авария“» «Новогодняя». «Дискотека „Авария“» вдохновилась нашей песней и написала свою, почти такую же крутую. Не знаю, слышали ли вы ее. Рекомендую!
Стекловата «Новый год». Мы с пацанами всегда поем ее, когда вылезаем из проруби. С первыми нотами в голове всплывают образы их уютных свитеров, которые согревают нас, словно объятия матери.
Zadonskaya «С Новым годом». Абсолютно непонятно, как можно было придумать такую гениальную песню! В данном случае западным артистам есть чему поучиться.
50 Cent «In da Club». Однажды на Новый год, совершенно неожиданно, сюрпризом на сцену клуба в Майами ворвался 50 Cent. Мы тогда жестко офигели. Жалко, не смогли досмотреть его выступление до конца, потому что у Дена интернет отрубился.
«Дискотека „Авария“» «Новогодняя». Не могу представить новогоднюю пору без этой песни.
Betsy «Под Новый год». Ну если вы не провожаете 2025 год под этот трек, то это значит, что у вас нет соцсетей.
Людмила Гурченко «5 минут». Под эту песню веришь в чудо — чудо, которое точно осуществится вот-вот.
Frank Sinatra «Let It Snow». Дома елка, теплый свет, смотрю в окно, а за окном метель, и снегом застилает город. Такой вайб дарит эта композиция, хоть и в декабре в Москве за окном жижа и серое небо.
«Кукутики» «Новый год». Эту песню мой сын с июля включает 😂 Я уже ее наизусть знаю.
Kate Bush «Running Up That Hill». Конец этого года для меня целиком и полностью посвящен сериалу Stranger Things. Жестко в фандоме.
Brenda Lee «Around the Christmas Tree». Этот фильм обожает сын, может два раза в день смотреть.
Dean Martin «Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!». База. Такой рингтон был у меня году в 2009-м.
Микаэл Леонович Таривердиев «Снег над Ленинградом». Тоже база. Обязательно посмотреть фильм, а потом еще альбом в машине послушать, когда едешь по пустой праздничной Москве.
London Music Works «Kids (From Stranger Things)». Говорю же — для меня сейчас время этого сериала. Эмейзинг! Лав ит.