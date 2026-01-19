Фа фа? Вотафа? У Ганвеста много хитов, но говорят о нем не поэтому. История артиста-мема

Конфликты Ганвеста были не столько громкими, сколько смешными. Например, Fendi-гейт (назовем это так). В том же событийном для артиста ноябре 2020 года Ганвест купил в бутике Fendi в ГУМе худи за 80 тысяч рублей, но решил вернуть обратно. Не получилось: сотрудники магазина зашли в соцсети Ганвеста, увидели, как он позирует в купленной одежде, и отказались принимать вещь обратно. В ответ Руслан поднял скандал, назвал вещь «бракованной» и угрожал судом, что в итоге ни к чему не привело. Смешнее ситуацию делает приквел «фендигейта»: в сентябре Ганвест выпустил трек «Fendi2», но перед этим огорчился новости о том, что блогер Rakhim уже сделал свою песню про этот бренд, — и решил, что тот украл у него идею. По словам Ганвеста, изначально его песня называлась «Fendi Gucci Prada Louis» и была написана им гораздо раньше.