От случайной статьи в «Википедии» до любви к своему городу. Откуда берутся названия групп

«Токсичный ансамбль Лягухо»
Лягухо — анонимный руководитель группы — придумал проект как сатирическое шоу на стыке музыки, театра, кукол и перформанса. Токсичный ансамбль — ироничный ответ на офисную рутину и стремление превратить корпоративную тоску в шумный фолк-рейв.
Группа состоит из шести человек: баяниста, балалаечника, ударника, двух вокалисток и диджея по прозвищу Иван-дурак. Ведущим на мероприятиях выступает сам Лягухо.
Первый альбом группа создала на основе реальных комментариев слушателей и офисных мемов. Главными темами второго сборника стали любовь и расставание. Основные жанры исполнения ансамбля: фолк-граббер, офис-панк, корпоратив-рейв и кабаретный сатирический поп. В их музыке смешиваются аккордеон и синтезатор, «народные припевы» и шумные технобиты.
Группа объясняет, что смысл названия — это токсичность, завернутая в сатиру и постиронию. «Такое провокационное имя работает как дополнительный инструмент продвижения: его невозможно ни с чем перепутать. Аудитория постоянно спрашивает: „Кто такой Лягухо и почему ‚токсичный‘?“», — говорит фронтмен.
«Мытищи в огне»
«Мытищи в огне» — эксцентричный квинтет, сочетающий в творчестве иронию с разными музыкальными жанрами. Группу основал вокалист и саунд-продюсер Данила Герасимов в 2018 году. На своих выступлениях группа активно взаимодействует с аудиторией и разбавляет песни элементами стендапа.
Данила рассказывает, что название отражает любовь участников группы к городу: «Вопрос звучит настолько часто, что мы уже стали сочинять небылицы. На самом деле трое из пяти участников группы живут в Мытищах. Мы любим этот город и часто упоминаем реальные топонимы в наших песнях. Даже участвовали в составлении гида по местам Мытищ для издания „Клей“. Также готовим будущий релиз в этом направлении».
«Принимая во внимание наше название и нашу деятельность, ответ на вопрос, почему мы называемся „Мытищи в огне“, следующий: мы рассчитываем получить по бесплатной двухкомнатной квартире от муниципалитета, а также статус почетных граждан за вклад в популяризацию Мытищ на всероссийской музыкальной арене», — добавляет лидер группы.
«Суперкозлы»
«Суперкозлы» — группа из Кирова во главе с Павлом Мятным. Ее музыка сочетает оголтелый рок-н-ролл, тексты с изысканной грубостью и остроумием, провокационные сценические образы и панковский дух.
Название группы придумали еще в 2013 году, чтобы несколько раз в год играть для собственного удовольствия. Серьезный разворот случился в 2017 году, когда «Козлы» выпустили первый альбом и начали активно развивать творчество.
Будущее название Павел Мятный случайно услышал в речи исполнительницы группы «Линия Бикини»: «Люси однажды обронила это слово для описания притягательного и при этом отвратительного мужика — например, Тома Уэйтса. Мне сразу врезалось в голову, и я пометил себе это как вариант для названия группы. В нужный момент вспомнил».
На первых порах название помогало привлекать внимание и многие воспринимали его буквально: «Только потом это слово стало означать группу и считываться вместе с песнями и образами. Думаю, теперь всем понятно, что „Суперкозлы“ — это крутая рок-н-рольная группа, а не суперкозлы какие-то».
«Созвездие Отрезок»
Группа «Созвездие Отрезок» появилась в 2016 году. Основатели — Антон Дворцевой и Варвара Краминова — начинали творчество вдвоем. Позже к дуэту присоединились Искандер Еримбетов (драм-машина) и Никита Чернат (гитарный рев). Сейчас они существуют между жанров: поп, синти-поп, нью-вейв, рок-метал, драм-н-бейс, романс, психоделический фолк, авант-поп, постпанк и баллады.
Варвара Краминова объясняет, что название придумали в разговоре о будущих выступлениях и мечтах о популярности: «Мы с Антоном долго кричали, что у нас будет группа. Представляли, как выступаем на сцене и становимся суперзвездами — и пришло название „Созвездие Отрезок“, как линия между двумя звездами. Оно возникло как гром среди ясного неба — гром нашего хохота! Потом мы представили, как играем под этим названием. От этой мысли стало весело, что решили так и сделать».
Краминова думает, что название группы может вызывать вопросы у аудитории — но именно это и пробуждает интерес узнать больше об их творчестве.
«Джинсы Тарковского»
Группа «Джинсы Тарковского» из Санкт-Петербурга играет музыку на стыке разных жанров, а сами участники иронично называют свой стиль «бытовым панк-роком».
Музыканты рассказывают, что название выбрали через кнопку «Случайная статья» в «Википедии». «Позже нашли статью про Тарковского, как он в студенческие годы перепродавал джинсовую одежду. Еще видели забавный пост: «Утеряны джинсы в пакете от Wildberries в районе улицы Тарковского. Кто видел или забрал — отпишитесь в комментариях», — вспоминает группа.
Артисты отмечают, что к ним часто приходят с вопросами про самого режиссера: «А ты знаешь вообще, кто такой Тарковский? Хоть один фильм с ним видел? К счастью, мы не играем на известном имени. Мы играем музыку».
Как звучит музыка героев этого текста
Вместе с музыкальным сервисом Звук собрали плейлист, из которого можно узнать, как за смешными названиями скрываются классные песни.