От случайной статьи в «Википедии» до любви к своему городу. Откуда берутся названия групп

Варвара Краминова объясняет, что название придумали в разговоре о будущих выступлениях и мечтах о популярности: «Мы с Антоном долго кричали, что у нас будет группа. Представляли, как выступаем на сцене и становимся суперзвездами — и пришло название „Созвездие Отрезок“, как линия между двумя звездами. Оно возникло как гром среди ясного неба — гром нашего хохота! Потом мы представили, как играем под этим названием. От этой мысли стало весело, что решили так и сделать».