Harry Styles «Aperture»

Гарри не выпускал музыку четыре года и вернулся явно не с тем, что от него ожидали, — пятиминутной заклинающей электроникой. Смелый выбор для первого сингла и заявление о том, что Гарри теперь в лиге больших-пребольших и волен делать все что угодно.