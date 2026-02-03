ИИ-песни штурмуют чарты и (кажется) эфир «России-1». Что об этом думают музыканты и юристы

Пользователи соцсетей заявили, что голос Тарасовой на разных записях звучит по-разному (в одном треке он и вовсе мужской). Свои песни артистка, как считают критики, генерирует в программе Suno, позволяющей создавать музыку за секунды.
Самые ранние релизы певицы сделаны в 2025 году. До этого Алена как будто бы вовсе не занималась музыкой. В ее тиктоке — сотни роликов из ИИ-изображений, но песенное творчество появилось в них совсем недавно. Кроме того, одна из композиций артистки недавно вошла в альбом «Нейроквашино».
Песня «Ярмарка судеб» попала в чарты вместе с несколькими другими сгенерированными треками. После этого об успехе творчества Тарасовой и ИИ-артистов в целом заговорили в СМИ.
Пока рядовые слушатели хвалят ИИ-треки («Ярмарку судеб» называют, к примеру, «душевной» и «жизненной» песней), эксперты беспокоятся, что генеративная музыка заменит авторскую. По словам главреда «VK Музыки», около 20% новых треков на музыкальных площадках созданы с помощью ИИ. У некоторых артистов нет не только реального голоса, но и лица.
«Сгенерированное творчество очень удобно не только стримингам, но и телеканалам. ИИшный артист не бросит, лишнего не спросит, не зашкварится, а даже если и так, его суперлегко заменить», — написал автор телеграм-канала «ДК ДАНС».
Музыкант Alexter заявил в беседе с «Афишей Daily», что «в данный момент любой, даже не имеющий ничего общего с музыкой и совсем случайно столкнувшийся с темой ИИ, может стать „популярным“ музыкантом». Но только в сети, подчеркнул исполнитель: «В зале или на стадионе это будет заметно, но люди на стадионы и в залы приходят ради шоу или имени».
Композиции Алены Тарасовой вызывают вопросы еще и из‑за текстов. «Ярмарка судеб», как оказалось, написана на стихи интернет-поэта Татьяны Олексийчук. Та опубликовала произведение в сети в 2020 году. Давала ли Олексийчук права на использование текста в песне, неизвестно.
В соцсетях Алены песню прокомментировала женщина по имени Любовь Прокопенко ― она заявила, что Олексийчук сама украла у нее стихи. Прокопенко заявляет, что запостила их в комментариях в соцсети «Одноклассники», а Олексийчук их лишь перепечатала.
Некоторые ИИ-артисты идут более безопасным путем и создают треки на классические стихи. Если законы о правах на авторские тексты довольно определенные, то инструментов защиты музыкантов от использования их голоса и мелодий для генерации новых треков пока просто не существует.
«Таких инструментов пока еще не изобрели. Если точнее, то не изобрели права, которые можно было бы защитить. Поэтому на заре возникновения таких рисков мы с коллегой подумали, что если эти права отсутствуют в законе, то почему бы не ввести их в практику? Сейчас мы, работая с артистами, указываем в договоре, что артист передает нам права на обучение нейросетей и использование голоса и манеры исполнения», — поделился с «Афищей Daily» юрист Вадим Хохлов.
По его словам, «создавать и выпускать сгенерированную музыку абсолютно легально». Кроме того, помечать или нет песни как созданные при помощи ИИ — это сегодня «вопрос моральной и этической точки зрения». «Счастье одного не должно строиться на несчастье другого. Особенно в случаях, когда счастье имеет денежный эквивалент», — считает Хохлов.
Рэпер и саундпродюсер IQ рассказал «Афише Daily», что некоторые артисты обращаются к музыкальным площадкам с требованием помечать ИИ-треки. «Такие метки очень легко поставить. Я думаю, это логично, учитывая как трудно простому слушателю отличить живое от искусственного», — отметил он.
«Некоторые иностранные платформы и дистрибуторы уже требуют это сами. Bandcamp запрещает треки, полностью созданные нейросетью, и любые имитации стиля/голоса других артистов; Deezer разрешает, но требует маркировать такую музыку», — рассказал «Афише Daily» юрист по авторским правам Александр Гудков.
По его словам, «дистрибуторы все чаще заставляют артистов раскрывать использование ИИ, чтобы соответствовать требованиям площадок». Формально это не закон, но нераскрытие может привести к отказу в публикации, удалению релиза или даже штрафам по договору с лейблом или дистрибьютором, пояснил специалист.
«Я знаю много музыкантов, которым это, конечно же, не нравится, ведь сгенерированные треки в большом количестве по сути обесценивают труды реальных людей и снижают планку качества. А еще артистам приходится теперь доказывать, что они настоящие, и вот это уже не круто», — отметил IQ.
Он привел в пример завирусившуюся песню «Бобр» исполнителя Slava Skripka. По словам музыканта, слушатели часто думают, что это ИИ-композиция. «А это на самом деле плод стараний живых людей, трудочасов и творчества», — подчеркнул он.
По мнению рэпера, успех полностью сгенерированных треков — краткосрочен. IQ убежден, что «скоро слушатели просекут фишку и их уже так просто не обманешь».
С IQ согласна певица Диана Гаран. Она заявила в разговоре с «Афишей Dаily», что «массовый постинг ИИ-треков создает антитренд». «Людям скоро захочется слушать настоящих живых артистов назло системе», — уверена Гаран. Но музыканты продолжат использовать ИИ в качестве помощников в работе, считают оба артиста.
«В целом ИИ инструменты — это очень позитивный момент для всех, кто занимается продакшном, пишет мелодии и аранжировки. Это прекрасные источники для референсов, быстрых решений, сэмплирования», — пояснил IQ.
Гаран подтвердила, что ИИ упрощает процесс создания песен. «Например, в Suno можно напеть мелодию своего трека и примерить разные аранжировки: это упрощает жизнь и артисту и саунд-дизайнеру в дальнейшем», — рассказала певица.
«Также есть ощущение, что люди „наиграются“ с генерацией треков, а те, кто выпускают это на площадке, разочаруются в отсутствии миллионов слушателей (у некоторых получится, но это лишь единицы)», — добавила она.
Артист и блогер Skandawoo тоже не видит в новых технологиях угроз для профессионалов. По его мнению, хоть музыкальные энтузиасты и продолжат создавать ИИ-треки, для превращения их в по-настоящему интересные композиции все равно потребуются живые аранжировщики и саундпродюсеры.
Похожее мнение высказал и композитор Никита Резник. «Нейросетевая музыка синтезируется на основе популярных проектов, популярных песен, и нейросеть тут сильна только в среднем по больнице, потому что массовая музыка, она всегда не очень качественная. А вот человек, который пишет музыку, он силен в нарушении нормы. Когда мы пишем музыку, мы совершаем типа ошибки и уходим в какое‑то отклонение от нормы. Но на самом деле это и есть сильная черта композиторов», — подчеркнул он.