ИИ-песни штурмуют чарты и (кажется) эфир «России-1». Что об этом думают музыканты и юристы

«Таких инструментов пока еще не изобрели. Если точнее, то не изобрели права, которые можно было бы защитить. Поэтому на заре возникновения таких рисков мы с коллегой подумали, что если эти права отсутствуют в законе, то почему бы не ввести их в практику? Сейчас мы, работая с артистами, указываем в договоре, что артист передает нам права на обучение нейросетей и использование голоса и манеры исполнения», — поделился с «Афищей Daily» юрист Вадим Хохлов.