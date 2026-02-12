«Макарена», «Свадьба», «Дилемма» и другие великие песни про измены

Что происходит, когда в браке двух очень публичных людей случается разлад? Как правило — не менее публичный скандал, развод, суды и сводки сплетен. Но есть и альтернативный вариант — проработать все в музыке. В 2016 году Бейонсе выпустила альбом «Lemonade», где долго рассказывала про то, как ей изменил любимый человек. Никто особо не скрывал, что это не выдуманная история, а рассказ про ее брак с Джей Зи. Спустя год, в 2017-м, он выпустил альбом «4:44», где не стал бегать от неудобной темы: «Если человек не может заботиться о своей семье, он никогда не будет богатым, Бекки, отвали», — на своем альбоме Бейонсе вспоминала Бекки, с которой ей изменял муж.