Влада: Каждый из нас пережил какую-то критическую стадию выгорания, физических недугов в связи с тем, чем мы занимаемся, какого-то дичайшего изнеможения. Когда мы открывались, я полгода не могла выздороветь. Тогда занималась работой, которую сейчас делают человек восемь, если не 10. Как и Леся, Ярик и Андрей. Можно много кого вспомнить, мне не хочется приуменьшать ничье вложение. Наше дело требует выносливости, я бы никому в жизни не советовала открывать свой клуб. Это проклятие. Соня Широкова смеется, что мы делаем секту. Тут есть доля правды: это нечеловеческий труд во имя чего-то зачастую невидимого.