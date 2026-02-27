Flo Rida, Каспийский груз, Toxi$, Макулатура, Хлеб, Slava Marlow: концерты марта в Москве

Toxi$
1 марта, VK Stadium
В сет-листе концерта: треки с альбомов «Изнутри», «Hotshot» и «Jazz Do It», а так же совместные работы, ставшие хитами — «Ameli», «Culture» и другие. Заявлены и приглашенные гости.
Досвидошь
2 марта, 16 Тонн
Электроакустический концерт дуэта из Саратова, на котором среди прочего прозвучат песни из недавнего альбома «Патологическая неизбежность».
Хаски
5 и 6 марта, Пространство Tau
Два больших концерта подряд: любитель перформансов и ярких шоу презентует альбом «Партизан».
Sted.D
7 марта, Pravda
Артист надолго пропал с радаров слушателей, но предлагает вместе встретить весну — и намекает, что прозвучат не только хиты, но и свежие работы.
Макулатура
8 марта, Base
В преддверии десятилетия «пляжа» группа обещает исполнить треки с этого легендарного для поклонников альбома. На сцену выйдет лайв-бэнд с Феликсом Бондаревым.
Flo Rida
8 и 9 марта
Американский рэпер летит в Россию, время вспомнить хиты: «Low», «Club Can’t Handle Me», «Wild Ones» — некоторые из них мы знаем с детства как саундтреки к фильмам «Шаг вперед 2» и «Мальчишник в Вегасе».
Замок by Hangov3r
8 марта, Оригинал
Музыкальный лейбл Томаса Мраза превратит пространство «Оригинал» в замок: в этот вечер на сцену выйдут сам Thomas Mraz, Лауд, Rozalia, Kid Sole, Souloud и другие артисты.
Буерак
8 марта, Урба
В Международный женский день новосибирские герои пост-панка и одни из главных коллективов так называемой "новой русской волны" сыграют особенную программу, состоящую из самых романтических песен и самых главных хитов.
Гудтаймс
8 марта, Пространство Tau
В Международный женский день группа обещает устроить яркую, но душевную вечеринку под саундтрек из любимых песен.
Сироткин
9 марта, VK Stadium
«Неистовый тур» группы продолжается: фанаты впервые услышат вживую мини-альбом «Олень» и вспомнят давно полюбившиеся песни, среди которых «К водопадам», «Навсегда», «Выше домов».
Два обреза
10 марта, 16 Тонн
В программу этого концерта попало много треков с прошлогоднего альбома «Шабаш Радио», где мультижанровая группа подчеркивает абсурдность токсичной маскулинности.
Деревянные киты
13 марта, ДК Альфа Кристалл
Травма
14 марта, VK Gipsy
Хитмейкер, чья популярность началась с переосмысления «Плохой девочки», а продолжилась треками «Закричу на весь мир» и «Самолет», на большом сольном концерте презентует альбом «[нулевая частота]».
Хлеб
14 марта, Пространство Tau
Ностальгия, энергия, юмор и немного абсурда — главные составляющие лайв-выступления группы. Готовьтесь кричать тексты «Эба», «Плачу на техно», «Шашлындос», «Бывший».
Slava Marlow
14 марта, Base
Большой сольный концерт Славы Мэрлоу, не выступавшего много лет. Время вспомнить закрепившиеся хиты и прошлогодний альбом «Эльф 1».
Mirèle
14 марта, Москвариум
Лайв в океонариуме, где под живые инструменты прозвучат новые аранжировки песен Мирель.
Озёра
14 марта, ДК Альфа Кристалл
2016 год действительно вернулся: в марте в Москве и Петербурге пройдут концерты группы Петара Мартича и Лизы Громовой — они занимались этим проектом перед уходом в сольное творчество.
NILETTO
14 марта, ЦСКА Арена
Организаторы шоу обещают новую программу и сюрпризы, но главые хиты гарантированы: от «Доброй Лунной» до «Худи».
Дора
15 марта, Пространство Tau
Фанаты кьют-рока на месте? Хор нестройных мужских голосов в зале вот-вот будет кричать строчки песен «Втюрилась», «Сан Ларан» и «Дора дура».
Найтивыход
15 марта, Anima
В 2017 году почти у каждого уважающего себя человека на стенке ВК можно было найти загадочную фотографию, сопровожденную треком «Киты умирают в лужах бензина». Автор хита исполнит и его, и свежие работы.
Cold Carti
15 марта, Base
В конце января артист выпустил альбом «Я не могу не писать музыку», а теперь презентует его в городах России.
Элджей
20 марта, Live Арена
Артист открывает эру Gameboy Arena Show — так Элджей называет новый концепт выступлений, где обещает показать новый уровень визуального продакшена.
лампабикт
20 марта, Atmosphere
Инди-артист, получивший широкую популярность благодаря песне «Немерено» (записанной совместно с Элли на маковом поле), презентует декабрьский альбом «Пни».
Пневмослон
20 и 21 марта, Base
Андеграундная группа собирается провести «сеансы массовой пневмотерапии»: настоящие фанаты могут пойти на оба концерта, ведь программы уникальны — повторится только пятерка главных хитов.
Bird Bone и «Ножевая драка в телефонной будке»
20 марта, Pravda
На одной сцене окажутся представители ярославского мидвест-эмо и воронежского скримо — музыканты обещают много эмоций и советуют подготовить голосовые связки.
Beautiful Boys
21 марта, Пространство Tau
Песни «Нежная любовь» и «Где бы я ни был» прошлым летом слышали, кажется, все. Группа во главе с фронтменом — солистом Саратовского театра оперы и балета Иваном Подгородневым, на концерте исполнит и полюбившиеся хиты, и совсем новые треки.
Слава КПСС
21 марта, VK Stadium
Концерт одного из самых продуктивных и провокативных представителей российской музыкальной сцены. В конце года он выпустил альбом «Оттенки барда 2» и отправился презентовать его в городах России.
гнилаялирика
22 марта, Свобода
Концерт при поддержке GNG, на котором артист выступит с лайв-бэндом. Среди специальных гостей — Роки, Aikko и Renzen.
Тёмный принц
22 марта, TAU
Выходец с Саундклауда, артист стал одним из главных фрешменов 2025-го. Сейчас он в туре «Мрачные треды» — в честь прошлогоднего альбома.
Masha Hima
22 марта, Eclipse
Восходящая звезда питерского андеграунда запала в сердца поклонников благодаря мрачной подаче материала, граничащего где-то на стыке инди-поп и хип-хопа.
мытищи в огне
26 марта, 16 тонн
Шумная группа продолжает размывать границы жанров, не стесняясь смешивать в своей музыке всё: от дэнс-панка до габбера и электрорэйва.
Markul
27 марта, TAU
Акустическое шоу, которое поможет фанатам артиста по-новому взглянуть на его творчество: знакомые песни прозвучат в непривычных аранжировках.
Юг 404
27 марта, Графит
При поддержке 22 Раза и Gazik 202, беларусский артист отправился в тур по России, чтобы напомнить о старых бэнгерах и презентовать новые.
ЛСП
28 марта, ЦСКА Арена
Стадионный концерт группы, где среди прочего прозвучат треки с прошлогоднего релиза «Судный день» — слушатели как раз окончательно его расслушали и вывели в топ песню «Шиншиллы».
i61
28 марта, Свобода
Первая за долгое время возможность погрузиться во вселенную изобретательного уфимского артиста: получится и вспомнить раннее творчество, и услышать новое.
Каспийский груз
28 марта, ВТБ Арена
Табор уходит в небо, а Каспийский груз возвращается на сцену: вместе с Брутто и ВесЪ зрители с помощью декораций площадки перенесутся в атмосферу морского порта 90-х.
Рудольф Страусов
28 марта, Оригинал
По задумке артиста, в день его концерта «Оригинал» превратится в бункер, который спасет гостей от инопланетного вторжения.
THRILL PILL
28 марта, Графит
Концерт для фанатов трэпа и «грязного» звука — бывший участник объединения «Закат 99.1» на протяжении многих лет не изменяет выбранному музыкальному направлению.
тима ищет свет
29 марта, Atmosphere
Тима продолжает искать свет: артист сейчас работает над пятым альбомом, а на концерте устроит театрализованный перформанс с неожиданными аранжировками уже вышедших треков.
Heronwater
29 марта, VK Stadium
Рэпер в туре «Вечно молодой»: презентует прошлогодний альбом «1000 bars» и исполняет другие треки — их в карьере артиста много.