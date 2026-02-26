От сварки беседки для Брутто до клипа Трэвиса Скотта. История продакшн-дизайнера из Тюмени



Что касается съемок клипа Saint Levant, то в это время было много интересных моментов, но я расскажу про самый поучительный. В Калифорнии много зон, где запрещена парковка и откуда машины очень быстро забирают эвакуаторы. Условно: ты забегаешь на пять минут за стаканчиком кофе, возвращаешься — а машины уже нет. Мы даже шутим: семь раз проверь знак — один раз запаркуйся. И вот мы на трехтонном траке, будучи в полной уверенности, что семиметровый кузов ни один эвакуатор не сможет и не захочет увезти, запарковались в неположенном месте буквально на несколько минут, чтобы забежать на локацию и понять, куда и как удобнее выгружаться. Через десять минут трака уже не было.