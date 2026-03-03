Bruno Mars «The Romantic»

Один из главных ретроманов возвращается с сольным альбомом спустя десять лет — редкий случай, когда человек долго не выпускал альбомов в одиночку, но делал хиты и наращивал вес. Внутри все как всегда: много солнца, фанка и оптимизма.