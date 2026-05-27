К 1994 году обязанности в «Браво» делились так: гитарист и лидер группы Евгений Хавтан писал почти всю музыку, Валерий Сюткин сиял у микрофона и сочинял тексты (и сам, и в соавторстве с приглашенными поэтами). В таком тандеме группа готовилась писать альбом «Дорога в облака», но тут возникли сложности. Во-первых, Хавтан и Сюткин по-разному видели будушее «Браво»: Валерий хотел дальше развивать «стиляжью» тему с песнями про летчиков, пижонов в эстетике соцарта, Евгений (не без влияния нового молодого басиста Дмитрия Ашмана) подсел на мэдчестер с бритпопом и настаивал, что группе нужно меняться. Во-вторых, Сюткин приносил свои песни, но в «Браво» им места не нашлось, и певец все больше думал о сольной карьере.