Концертный зал Пикник Афиши, Mirèle, «Каспийский груз», Guf, Jason Derulo: главные концерты июня 2026 Афиша Daily Федор Сучилин 2 июня 7 мин на чтение

Фото: «ТАйМСКВЕР»

Первый месяц лета! Выбираемся из дома, ходим на фестивали, отрываемся у сцены и даже плывем с артистами на пароходе. Собрали 22 музыкальных мероприятия, к которым стоит присмотреться, — и для фанатов k-pop, и для любителей олдскула, и для интересующихся новичками индустрии.