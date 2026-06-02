Концертный зал

Пикник Афиши, Mirèle, «Каспийский груз», Guf,&nbsp;Jason Derulo: главные концерты июня 2026

Афиша Daily
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Фото: «ТАйМСКВЕР»
Первый месяц лета! Выбираемся из дома, ходим на фестивали, отрываемся у сцены и даже плывем с артистами на пароходе. Собрали 22 музыкальных мероприятия, к которым стоит присмотреться, — и для фанатов k-pop, и для любителей олдскула, и для интересующихся новичками индустрии.

Пикник Афиши

20 июня, в музее-заповеднике «Коломенское»

© Алексей Князев

Реюнион Мальбэка и Сюзанны. Валерий Сюткин и его культовая группа «Браво». Проверенный временем дуэт Оджи Буды и Майота. Электронные рэп-эксперименты Славы Марлоу. Шоукейс лейблов «Форвард» и «Карнивал». Отскакивающие от зубов хиты «ЛСП» и Федука. И это мы только начали перечислять. Пикник Афиши вот-вот пройдет в Москве — готовьтесь!

Пикник Афиши 2026. Москва
Концерт / 20 июня
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Wildways

4 июня, на теплоходе «Рио-1»

© Wildways

Проверенные временем хиты и новые треки — на концерте популярного металкор-коллектива. Идем за надрывом и тяжелым звуком.

Wildways
Концерт / 4 июня
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«Таймсквер»

4 июня, в клубе «Урбан»

© «Таймсквер»

Альтернативная группа сыграет любимые песни, представит новый трек «Негатив» и подведет итоги тура на ближайшем выступлении.

Таймсквер
Концерт / 4 июня
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Mirèle

5 июня, в ДК «Альфа Кристалл»

© @fraukrauze

Тревожный трип-хоп, яркие электронные мотивы, депрессивный R’n’B — кажется, Мирель давно нащупала нерв поколения. Смеем предположить, что терапевтическим опытом являются не только ее треки, но и лайвы.

Mirèle
Концерт / 5 июня
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Invertor 

5 июня, в клубе «Урбан»

© Invertor

Фанатам дет-метала стоит присмотреться: заметный коллектив отпразднует десятилетие московским концертом.

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«Мельница»

5–7 июня, в Зеленом театре ВДНХ

© «Мельница»

Классики отечественного фолк-рока отвечают за исторический, природный саунд. Вживую такое точно нужно услышать!

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Shoo

6 июня, в пространстве «Море музыки»

© @shooinpictures

Эпический поп будет играть в «Москвариуме»: акустический живой концерт со струнным квартетом под аккомпанемент водных бликов и проплывающих мимо косаток.

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«Каспийский груз»

6 июня, в клубе Duplex (Королев)

© «Каспийский груз»

«Каспийский груз» пока не собираются переставать турить — скоро начнем загибать пальцы и считать, сколько месяцев подряд они дают концерты. Впрочем, никто не против.

Каспийский груз
Концерт
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Валерий Сюткин 

8 июня, в баре Petter

© @syutkin_valeriy

Московский стиляга не только выступит на Пикнике Афиши, но и даст ряд концертов отдельно. За хорошим настроением отправляемся к нему!

Валерий Сюткин
Концерт / июнь - октябрь
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«Нееет, ты что»

11 июня, в клубе «Урбан»

© @neeetishto

Джаз-фанк-рэп-группа из Дагестана представит новый альбом «Мультипликатио» на ближайших концертах. Разумеется, до Москвы локальный колорит и сленг тоже доберутся.

нееет, ты что
Концерт / июнь
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Tesla Boy 

11 июня, на теплоходе «Рио-1»

© Tesla Boy

Стильный неоновый синти-поп, возможно от центрального игрока в жанре. Отражающийся в реке закат может стать идеальным дополнением к такой музыке — так что задумайтесь.

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«Танцы минус»

12 июня, в Зеленом театре ВДНХ

© «Танцы минус»

«Город» и другие великие хиты Вячеслава Петкуна — репертуар отечественной рок-группы в этот раз будем слушать на ВДНХ.

Танцы Минус
Концерт
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Everglow 

13 июня, в концертном зале VK Stadium

© @everglow.offcl

Южнокорейская герл-группа посетит шесть российских городов в начале лета — в обновленном составе от нового агентства. Большой k-pop-праздник на наших улицах!

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Captown

13 июня, в клубе «Урбан»

© @captown_72

Казахстанское рэп-трио славится своими энергичными выступлениями — посмотрим, как оно на самом деле.

Captown
Концерт / 13 июня
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Uratsakidogi 

13 июня, на «Дизайн-заводе»

© Uratsakidogi

Блэк-хоп (смесь блэк-метала, хип-хопа и чего только не) в исполнении старожилов тяжелой сцены. На такое очень интересно поглядеть вживую!

Uratsakidogi
Концерт / 13 июня
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Джейсон Деруло 

14 июня, на «ЦСКА Арене»

© @jasonderulo

Американский певец известен двумя вещами — своими хитами и умением танцевать, так что приходим не только послушать музыку, но и посмотреть на большое шоу. И самим подвигаться, конечно.

Jason Derulo
Концерт / 14 июня
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Мэйти

17 июня, на «Дизайн заводе»

© @meyti_misha

Техничный романтик, работающий и с рэп-грувом, и с рок-пафосом, скоро напомнит о своих талантах. Песни, которые артист исполнит на концерте, были отобраны фан-голосованием.

Мэйти. Концерт на крыше
Концерт / 17 июня
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Guf

19 июня, в клубе Gipsy

© Guf

Классик русского рэпа выступит в модном клубе родного города — так оно и должно быть. Когда-то Гуфа не пускали в «Дягилев», но в «Джипси» ему, кажется, всегда будут рады.

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«Многоточие»

19 июня, в клубе «Урбан»

© @rustavelidfr

Олдскулы свело: вдохновители половины ваших любимых рэперов громко напомнят о своих заслугах уже в этом месяце.

Многоточие Band
Концерт / июнь
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Шура 

23 июня, в баре Petter

© @shuramedvedev

Эпатажный король танцполов отмечает свой юбилей масштабным туром. Обещают драйв и дерзкую программу с легендарными хитами. Перед концертом обязательно прочитайте наше интервью с виновником торжества. 

Шура
Концерт / июнь - декабрь
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Polnalyubvi

25 июня, в Зеленом театре ВДНХ

© @polnalyubvi

Захватывающие дух альтернативные рок-баллады и умение подстроиться под поп-формат сделали Polnalyubvi звездой. Думаем, вживую это будет звучать поистине эпично.

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«Аукцыон»

27 июня, на территории Open Air Club

© @auktyon

Экспериментальный рок, прошедший проверку временем, — группа Леонида Федорова вновь докажет, что им нет равных в живом звуке, совмещающем постпанк, джаз и психоделику.

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