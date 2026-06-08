Дрейк «Iceman», «Maid of Honor», «Habibti»

Дрейк сводит счеты то ли с Кендриком, то ли с собственным лейблом, то ли с чартами — получился индустриальный рекорд: три новых альбома сразу — и все три в топ-3 Billboard 200.