Грусть, тревожность и подростковая ярость: как Оливия Родриго стала голосом сложных эмоций

Обеих певиц часто упрекают в узости тем — чрезмерной автобиографичности и постоянном обращении к расставаниям с романтическими партнерами. Действительно, счастливых песен о любви у Родриго почти нет: в «Sour» она называет бывшего то предателем, то социопатом. Есть и сходства и в способе повествования: в песнях обеих важен сюжет, что во многом, конечно, наследие жанра кантри, который обе любят. Родриго, прямо как Свифт, цепляется за мелкие, иногда нарочито специфические детали: мы ели клубничное мороженое одной ложкой, я поставила тебе «Uptown Girl» Билли Джоэла, все это происходило в Малибу. И Родриго, и Свифт обожают то, что сама Тейлор недавно назвала rant bridge — бридж-поток сознания, в котором эмоции выплескиваются через край, а детали из предыдущих куплетов складываются в единую картину.