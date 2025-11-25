Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»

Новая Зеландия планирует истребить одичавших кошек к 2050 году

Фото: Department of Conservation

Новая Зеландия приняла решение о полном уничтожении одичавших кошек к 2050 году. Об этом пишет The Guardian.

Министр охраны природы Тама Потака включил этих животных в список целевых видов правительственной программы «Хищники-2050». Это первое пополнение списка с момента его создания в 2016 году.

По оценкам экспертов, более 2,5 млн диких кошек уничтожают уникальную фауну страны. Эти животные, достигающие метра в длину и 7 кг веса, уже довели до грани исчезновения некоторые виды птиц, включая южного зуйка на острове Ракиура-Стьюарт, а также уничтожают популяции летучих мышей.

Решение правительства вызвало дискуссию в стране с одним из самых высоких показателей содержания домашних кошек в мире. Экологи призывали разработать более гуманные подходы, отмечая, что текущая практика отлова и умерщвления неприемлема.

Программа касается только одичавших кошек, тогда как домашние питомцы не подлежат уничтожению, а их условия содержания не регулируются. Активисты требуют введения обязательного чипирования и стерилизации всех кошек, а также пропагандируют содержание питомцев исключительно в домашних условиях.

Расскажите друзьям