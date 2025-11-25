Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
35 домов с сандриками обновили в Москве в 2025 году

Фото: mos.ru

В 2025 году в Москве обновили 35 домов с сандриками, говорится на сайте Mos.ru.

Сандрик — это архитектурный элемент, который представляет собой небольшой карниз над оконным или дверным проемом. Дом 3 в Малом Демидовском переулке стал одним из строений с сандриками, восстановленных специалистами. Восьмиэтажное здание построено в 1927 году по проекту архитектора Георгия Олтаржевского. На фасаде есть ниши, ризалиты и эркеры.

В здании промыли фасады, привели в порядок все выветренные швы и разрушенные сегменты кирпичной кладки. Места намокания обработали биоцидным составом. Восстановили сандрики, балконы с балюстрадами, кронштейны с лепниной и порталы входов. Фасады окрасили в исторические оттенки «красный муравей» и «кремово-белый».

Недавно в Москве завершили реставрацию Сытного двора в усадьбе Коломенское. Он был возведен в ХVII веке как часть загородной резиденции царя Алексея Михайловича.

