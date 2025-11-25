Amazon запускает свой спутниковый интернет

Amazon вывел на орбиту первые интернет-спутники Kuiper в апреле 2025 года. По данным CNBC, к ноябрю на счету компании уже свыше 150 аппаратов, а в перспективе — развертывание более чем 3000 спутников на низкой околоземной орбите. Для сравнения: у конкурирующей сети Starlink от SpaceX сейчас действует порядка 9000 спутников.