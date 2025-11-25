Amazon запускает свой спутниковый интернет

Amazon открыл ограниченный доступ для корпоративных клиентов к своему спутниковому интернету Amazon Leo (бывший Project Kuiper). Об этом говорится на сайте компании.
Одновременно интернет-гигант представил первый рабочий прототип спутниковой антенны Amazon Leo Ultra. Устройство обещает скорость загрузки до 1 гигабита в секунду и выгрузки до 400 мегабит в секунду.
Устройство работает на собственном чипе компании Leo Silicon. Оно также использует фазированную решетку, которая позволяет электронно направлять сигнал и отслеживать спутники, не используя подвижные механические части. Такая технология, по словам компании, обеспечивает устойчивую связь в сложных погодных условиях: при высоких и низких температурах, осадках и сильном ветре.
Amazon вывел на орбиту первые интернет-спутники Kuiper в апреле 2025 года. По данным CNBC, к ноябрю на счету компании уже свыше 150 аппаратов, а в перспективе — развертывание более чем 3000 спутников на низкой околоземной орбите. Для сравнения: у конкурирующей сети Starlink от SpaceX сейчас действует порядка 9000 спутников.
В августе 2025 года Amazon объявил о первом крупном соглашении — компания стала партнером австралийского национального широкополосного оператора NBN Co. Планируется, что к середине 2026 года спутниковый интернет станет доступен примерно для 300 тыс. клиентов.