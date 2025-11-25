Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»

Amazon запускает свой спутниковый интернет

Фото: Amazon

Amazon открыл ограниченный доступ для корпоративных клиентов к своему спутниковому интернету Amazon Leo (бывший Project Kuiper). Об этом говорится на сайте компании.

Одновременно интернет-гигант представил первый рабочий прототип спутниковой антенны Amazon Leo Ultra. Устройство обещает скорость загрузки до 1 гигабита в секунду и выгрузки до 400 мегабит в секунду. 

Устройство работает на собственном чипе компании Leo Silicon. Оно также использует фазированную решетку, которая позволяет электронно направлять сигнал и отслеживать спутники, не используя подвижные механические части. Такая технология, по словам компании, обеспечивает устойчивую связь в сложных погодных условиях: при высоких и низких температурах, осадках и сильном ветре.

Amazon вывел на орбиту первые интернет-спутники Kuiper в апреле 2025 года. По данным CNBC, к ноябрю на счету компании уже свыше 150 аппаратов, а в перспективе — развертывание более чем 3000 спутников на низкой околоземной орбите. Для сравнения: у конкурирующей сети Starlink от SpaceX сейчас действует порядка 9000 спутников.

В августе 2025 года Amazon объявил о первом крупном соглашении — компания стала партнером австралийского национального широкополосного оператора NBN Co. Планируется, что к середине 2026 года спутниковый интернет станет доступен примерно для 300 тыс. клиентов.

