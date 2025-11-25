Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
В США городские еноты демонстрируют признаки одомашнивания

Фото: Joshua J.Cotten/Unsplash

Американские исследователи сообщили, что городские еноты в США демонстрируют первые признаки одомашнивания. Об этом пишет CNN.

К этому процессу енотов могли привести поиски мусора среди мест проживания людей. Окаменелости свидетельствуют, что волки начали так же появляться среди людей около 30 тыс. лет назад, выискивая отходы их жизнедеятельности и остатки пищи.

«Животные любят наш мусор. Все, что им нужно делать, это терпеть наше присутствие и не проявлять агрессии, тогда они смогут лакомиться всем, что мы выбрасываем. Было бы забавно, если бы нашим следующим одомашненным видом были еноты», — рассказала доцент Университета Арканзаса в Литл-Роке Раффаэла Леш.

У одомашненных видов морды становятся короче, чем у их диких собратьев. Леш вместе со студентами проанализировала фото енотов. Оказалось, что у городских зверей морды на 3,6% короче, чем у сельских.

Леш надеется подтвердить свои выводы, проанализировав коллекцию черепов енотов, собранную за несколько десятилетий и хранящуюся в университете. Она также хочет сравнить поведение сельских и городских популяций енотов.

Если еноты действительно находятся на пути к одомашниванию, то через тысячи лет у них, возможно, появятся висячие уши, белые пятна и завитые хвосты. «Меня больше всего воодушевляет то, что мы можем исследовать эту историю, когда она находится в самом начале», — добавил ученый.

