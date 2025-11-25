Названы самые необычные клички домашних животных, которые живут в Подмосковье

Жители Подмосковья называли своих кошек кличками Гараж, Ламборджини, Пиксель, Третий, Беги Беги и Там. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
По данным пресс-службы, хозяева часто называют питомца в соответствии с местом, где его нашли, или происхождением. Так, кошки получили клички Лукойл (нашли рядом с АЗС), Гараж (обнаружили в гаражах), Ламборджини (под машиной), а также Котлета (нашли летом).
«Много кличек связано с культурными и историческими персонажами или отсылками: Кали (в честь индийской богини разрушения), Рататоск (отсылка к скандинавской мифологии), Ирлинг, Гремлин, Тролль, Эльф и ироничная Пилиграф Пилиграфович Шариков», ― отметили в пресс-службе.
Среди других необычных имен ― Рыжий Рыжик Зайчик, Шакшука, Мятый, Феррари, Мазерати, Чубайс. Ветеринары также встречали кошек с кличками Сайт, Файл, Яндекс, Пиксель.
Собак хозяева называли Третий (от трех щенков в помете), Нарзан (владельцы ― вегетарианцы), Пуля (ягдтерьер, отличающийся скоростью), Трюфель (шоколадная окраска), а также Булочка и Клюква. В список необычных имен также вошли Фаина, Зена, Фиона, Шрек, Барсик (по документам — Избасар), Федор Михалыч, Игорь Олегович.
Кроме того, в регионе можно встретить собак с кличками Беги Беги, Таблерон, Тирамису, Текила, Твинки, Тутти-Фрутти и Тициана Амигаде Винчи. «Иногда владельцы дают даже неординарные имена, например, однажды имя Там вызвало улыбки ветеринаров, потому что хозяин настаивал, что именно так зовет свою собаку, что вызвало смех и удивление», ― рассказали в региональном Минсельхозе.
Там добавили, что, помимо собак и кошек, на ветеринарных станциях встречались и представители экзотических видов: змейки, которых назвали Перчик, Ацтек и Ленка, удав Зайка и крысы Самса и Раиса Ивановна.
В октябре председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин сообщил, какие имена кошкам и собакам чаще всего дают москвичи. Для кошек лидируют традиционные русские клички, такие как Муся, Пушок и Барсик. У собак более распространены иностранные имена: Джек, Джесси, Ричард, Тайсон и другие.