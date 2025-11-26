Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц

В Москве закроют клуб Gazgolder

Фото: @gazgolderclub
Обновлено вчера в 10:51

Пресс-служба творческого объединения Gaz прокомментировала информацию о закрытии «Афише Daily». «Клуб в том формате, в котором он работал 20 лет, — закрывается. Скоро мы представим новый концепт. А в декабре и начале января пройдут финальные прощальные вечеринки. Приглашаем всех, следите за расписанием в аккаунтах», — рассказали в объединении.

Клуб Gazgolder в Москве будет закрыт. В соцсетях заведения появилась информация о финальной вечеринке клуба перед закрытием, которая состоится 26 декабря.

«Рейв 10‑летия перед финальным закрытием клуба „Газгольдер“», — говорится в анонсе мероприятия от лейбла Applique. «Очень надеемся, что клуб когда‑нибудь вернется, но уже в новом формате», — добавила команда Applique в комментариях в инстаграме*. Причины закрытия и другие подробности неизвестны.

Клуб Gazgolder основан в 2005 году и базируется на территории завода «Арма» в Москве. Он связан с лейблом Gaz, владельцами которого выступают Баста (Василий Вакуленко) и Евгений Антимоний. «Сегодня Gaz является одним из ведущих лидеров отечественного шоу-бизнеса», — говорится на сайте клуба.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

