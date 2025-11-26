В Москве закроют клуб Gazgolder

Обновлено вчера в 10:51

Пресс-служба творческого объединения Gaz прокомментировала информацию о закрытии «Афише Daily». «Клуб в том формате, в котором он работал 20 лет, — закрывается. Скоро мы представим новый концепт. А в декабре и начале января пройдут финальные прощальные вечеринки. Приглашаем всех, следите за расписанием в аккаунтах», — рассказали в объединении.