Аналитики: в ноябре интерес россиян к товарам по вселенной «Очень странных дел» вырос в 2 раза

Накануне премьеры нового сезона «Очень странных дел», которая состоится 26 ноября, аналитики CDEK.Shopping решили проверить, усиливается ли интерес к атрибутике по вселенной «Stranger Things» перед выходом сериала. Исследование проводилось с 25 сентября по 25 октября (месяц до начала активного ожидания премьеры) и с 25 октября по 25 ноября (месяц непосредственно перед премьерой).
Результаты показали, что в ноябрьский период интерес к атрибутике по вселенной вырос на 95% по отношению к предыдущему месяцу, что говорит о заметном влиянии нового сезона сериала на россиян.
Рост затронул сразу несколько категорий. Так, спрос на настольную игру Stranger Things: Attack of the Mind Flayer вырос на 73%, на Funko POP! по героям сериала — на 65%, а на кубики LEGO BrickHeadz (Demogorgon & Eleven) — на 114%.
По обувным коллаборациям: рост на Vans Hellfire Club показал +88%, на Nike Air Tailwind — +61%, Nike Blazer Mid — +63%.
Вырос интерес и к одежде с принтами. Например, интерес к футболкам Hellfire Club/Hawkins High вырос на 129%, джинсам и дениму с тематическими патчами — на 84%. Среди украшений наиболее заметен спрос на шармы Pandora: Moveable Demogorgon — +52%, Glow-in-the-dark Heart — +77%.
По оценкам CDEK.Shopping, рост связан не только с популярностью сериала, но и с ностальгией по «офлайн-дружбе» и эстетике детства и взросления, которые «Stranger Things» снова вывел в массовую культуру.
Недавно на ютуб-канале Stranger Things появился новый трейлер первой части пятого сезона «Очень странных дел». Премьера запланирована на 26 ноября. Вторая часть выйдет 25 декабря, а финальный эпизод покажут 31 декабря.
Действие новых эпизодов развернется в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Согласно синопсису, Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.