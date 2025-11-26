Аналитики: в ноябре интерес россиян к товарам по вселенной «Очень странных дел» вырос в 2 раза

Накануне премьеры нового сезона «Очень странных дел», которая состоится 26 ноября, аналитики CDEK.Shopping решили проверить, усиливается ли интерес к атрибутике по вселенной «Stranger Things» перед выходом сериала. Исследование проводилось с 25 сентября по 25 октября (месяц до начала активного ожидания премьеры) и с 25 октября по 25 ноября (месяц непосредственно перед премьерой).