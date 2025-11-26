«Самокат» запустил акцию, чтобы помочь детям с двигательными нарушениями играть зимой

«Самокат» и благотворительный фонд «Игра» запустили акцию в поддержку детей с двигательными нарушениями. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-ретейлера.
До 21 декабря пользователи «Самоката» могут купить товары из специальной подборки — 10% от каждой покупки отправятся фонду «Игра».
В подборку вошли повседневные продукты вроде рисовой и гречневой молочных каш, детского кетчупа, сырников, мини-оладий, блинчиков и творожной запеканки. Все позиции отмечены бейджем «Помощь детям». На сайте фонда доступна информация о подопечных и счетчик уже собранных средств. Участвовать могут жители всех городов присутствия «Самоката».
Собранные деньги направят на закупку активных колясок, организацию бережной терапии, обучение специалистов и поддержку семей — от юридических консультаций до домашних практик по реабилитации.
«Мы верим, что чудеса начинаются с простых вещей — иногда даже с заказа сырников или блинчиков. В любое другое время это просто повседневные блюда, а под Новый год — настоящее чудо для того, кому это важно. Мы стремимся быть внимательными и отзывчивыми, дарить пользователям теплые эмоции каждый день — и теперь предлагаем сделать это вместе для подопечных фонда», ― сказала директор по бренду и коммуникациям «Самоката» Катерина Нечаева.
Директор фонда «Игра» Мария Климашкина отметила, что проект напоминает о важном: детство должно оставаться активным и счастливым при любых обстоятельствах, а участие неравнодушных людей помогает детям сохранить свободу движения и быть собой.
Фонд «Игра» поддерживает детей с двигательными нарушениями, помогает специалистам осваивать бережные методы реабилитации, а семьям — получать технику и домашнюю терапию. «Самокат» доставляет продукты в 129 городах России.