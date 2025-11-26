Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Большой театр откроет продажи билетов на «Щелкунчика» 2 декабря

Фото: Hans Neleman/Getty Images

Большой театр начнет продавать билеты на традиционный новогодний балет «Щелкунчик» 2 декабря, в 10.00 по московскому времени.

В пресс-службе театра уточнили, что билеты можно будет приобрести исключительно онлайн на официальном сайте, продажи в кассах проводиться не будут.

В электронных билетах будут указаны полное ФИО и номер документа, удостоверяющего личность. При входе в театр потребуется предъявить оригинал документа вместе с билетом. Часть билетов на декабрьские спектакли будет распределена через аукцион, прием заявок на который уже стартовал.

В октябре прошлого года Большой театр объявил, что будет продавать только именные билеты по документам, удостоверяющим личность. Каждый год перед Новым годом у театра собирались сотни людей, чтобы купить билет на «Щелкунчика». По данным СМИ, обычно уже с конца октября в интернете можно было приобрести место в очереди в кассу по цене от 15 тыс. рублей.

«Афиша Daily» разбиралась, как появилась традиция посещать «Щелкунчика» зимой и где посмотреть балет, если купить билеты в Большой не получается.

