«Никола-Ленивец» выпустит книгу, исследующую феномен ленд-арт-парка

В конце ноября «Никола-Ленивец» выпустит двухтомник «„Никола-Ленивец“. Рай на земле», исследующий феномен главного российского ленд-арт-парка.

Издание раскроет историю превращения калужской деревни в пространство современного искусства через призму двух — творчества художника Николая Полисского и 20-летней истории фестиваля «Архстояние».

Первый том «Полисский. 2000–2025» станет дебютной публикацией, посвященной ленд-артовскому периоду творчества художника. Сам Полисский подчеркивает:

«Художник вообще не должен ничего говорить, за него это делают его работы. Но если уж взялся, то должен рассказать все честь по чести, по порядку, как все было. Ведь все, что мы после себя оставляем, продлевает жизнь. Эта книга может стать материалом для искусствоведов-исследователей, а может пригодиться молодым художникам: позволит им найти опору в наше непростое время».

Второй том «Архстояние. 2005–2025» отражает экспериментальную природу фестиваля через нестандартную структуру. Издание сочетает кураторские манифесты, летопись 20 фестивалей, фотографии арт-объектов и перформансов, а также эссе экспертов.

