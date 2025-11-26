Звезда «Песочного человека» сыграет в третьем сезоне «Ван-Пис. Большой куш»

Авдо Авдо («Субверсия») и Дейзи Хед («Песочный человек») снимутся в третьем сезоне сериала «Ван-Пис. Большой куш» от Netflix. Они сыграют Мистера 1 и Мисс Даблфингер, пишет Deadline. Съемки шоу сейчас проходят в Кейптауне.
«Ван-Пис» — экранизация самой продаваемой в Японии манги Эйитиро Оды. Премьера сериала «Ван-Пис» состоялась 31 октября. В шоу снимаются Иньяки Годой (Манки Д.Луффи), Макэню (Ророноа Зоро), Эмили Радд (Нами), Джейкоб Ромеро (Усопп) и Таз Скайлар (Санджи).
В сериале рассказывается о приключениях молодого пирата Манки Д.Луффи, который мечтает найти легендарное сокровище One Piece и стать королем пиратов. В пути Луффи собрал команду пиратов Соломенной шляпы. В нее вошли мечник Ророноа Зоро, навигатор Нами, стрелок Усопп и повар Санджи. Ребята помогли Луффи раздобыть корабль и карту Гранд-Лайна, где спрятано сокровище.
Премьера второго сезона сериала «Ван-Пис» («One Piece») состоится на Netfliх 10 марта 2026 года. В этой части пираты Соломенной шляпы продолжат поиски One Piece. На старте новой главы они остановятся в городе Логтаун, чтобы пополнить там припасы. В Логтауне на пиратов нападет опасный офицер морского дозора Смокер. К пиратам Соломенной шляпы присоединится новый персонаж — северный олень Тони Тони Чоппер.
В третьем сезоне исполнительный продюсер сериала «Ван-Пис» Иэн Стоукс присоединится к Джо Тречу в качестве сошоураннера. Он сменит Мэтта Оуэнса, который покинул проект в марте.