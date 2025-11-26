Звезда «Песочного человека» сыграет в третьем сезоне «Ван-Пис. Большой куш»

Премьера второго сезона сериала «Ван-Пис» («One Piece») состоится на Netfliх 10 марта 2026 года. В этой части пираты Соломенной шляпы продолжат поиски One Piece. На старте новой главы они остановятся в городе Логтаун, чтобы пополнить там припасы. В Логтауне на пиратов нападет опасный офицер морского дозора Смокер. К пиратам Соломенной шляпы присоединится новый персонаж — северный олень Тони Тони Чоппер.