Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц

Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»

Фото: vk.com/wildberries_shop

Маркетплейс Wildberries анонсировал запуск собственного сервиса такси WB Taxi в Узбекистане.

На первом этапе сервис будет работать в тестовом формате закрытого клуба для сотрудников и партнеров компании. «Старт в формате закрытого клуба позволит нам уделить максимум внимания вопросам развития сервиса. Мы запустим продукт постепенно, тщательно отслеживая работу всех элементов системы. Обратная связь участников клуба поможет нам улучшать сервис и готовиться к масштабированию», — отметил руководитель WB Taxi Анатолий Сморгонский.

В компании пассажирам обещают выгодные тарифы, высокую скорость подачи автомобиля, а также кешбэк в размере 50% от стоимости поездки во внутренней валюте «арбузы», который будет начисляться при безналичном расчете.

Для водителей WB Taxi подготовили льготные условия сотрудничества, включая низкую комиссию агрегатора и гарантированный доход за смену при соблюдении стандартов качества обслуживания.

В августе 2024 года компания запустила сервис WB Taxi в Беларуси, где он работает в режиме бета-тестирования в Минске. В будущем Wildberries планирует расширить географию работы в Узбекистане и открыть сервис для массового пользователя.

