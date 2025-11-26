Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»

Маркетплейс Wildberries анонсировал запуск собственного сервиса такси WB Taxi в Узбекистане.
На первом этапе сервис будет работать в тестовом формате закрытого клуба для сотрудников и партнеров компании. «Старт в формате закрытого клуба позволит нам уделить максимум внимания вопросам развития сервиса. Мы запустим продукт постепенно, тщательно отслеживая работу всех элементов системы. Обратная связь участников клуба поможет нам улучшать сервис и готовиться к масштабированию», — отметил руководитель WB Taxi Анатолий Сморгонский.
В компании пассажирам обещают выгодные тарифы, высокую скорость подачи автомобиля, а также кешбэк в размере 50% от стоимости поездки во внутренней валюте «арбузы», который будет начисляться при безналичном расчете.
Для водителей WB Taxi подготовили льготные условия сотрудничества, включая низкую комиссию агрегатора и гарантированный доход за смену при соблюдении стандартов качества обслуживания.
В августе 2024 года компания запустила сервис WB Taxi в Беларуси, где он работает в режиме бета-тестирования в Минске. В будущем Wildberries планирует расширить географию работы в Узбекистане и открыть сервис для массового пользователя.