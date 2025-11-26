Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц

Топор мясника, батут и афонские святыни: СДЭК назвал самые необычные посылки осени

Самыми необычными товарами, которые россияне отправляли осенью 2025 года через СДЭК, стали топор мясника, набор афонских святынь, пряничная форма в виде ежа, батут и дубовая бочка. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

В список самых необычных отправлений также вошли ортодонтические материалы, музыкальный модуль, маникюрная вытяжка и семена колеуса «черный дракон». Помимо этого, были и товары для экстремальных хобби — например, очки для мотокросса и блок управления для мотоцикла.

Чаще всего жители России отправляли посылки в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армению и Узбекистан. А в Россию чаще всего приходили отправления из Беларуси, Казахстана, США, Кыргызстана и Китая. Внутри страны лидировали отправления по Москве и Петербургу, а также маршруты между Москвой, Петербургом и Екатеринбургом. Самые популярные тарифы этой осенью: «посылка», «экспресс», «посылочка» и «магистральный экспресс».  

