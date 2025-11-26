Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года

Съемки пятого сезона сериала «Медведь» начнутся уже в начале следующего года. По словам исполнителя главной роли Джереми Аллена Уайта, работа над новыми эпизодами стартует «примерно 5 января».
Несмотря на то что сериал был продлен всего за неделю после премьеры четвертого сезона в июне 2025 года, его рейтинг на Rotten Tomatoes опустился до 84% — самого низкого показателя за всю историю проекта.
Критики отмечали, что шоу демонстрирует признаки усталости. ScreenRant охарактеризовал четвертый сезон как «топтание на месте», хотя и выделил финальную серию как одну из лучших в сериале, где герои достигли определенной точки завершения их арок.
Сериал «Медведь» стартовал в 2022 году. Первый сезон завоевал «Эмми» в категории «Лучший комедийный сериал», а Уайт два года подряд получал награду за лучшую мужскую роль. Однако с каждым новым сезоном энтузиазм критиков постепенно снижался. Третий сезон не получил ни одной крупной награды.