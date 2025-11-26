Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»

Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года

Фото: FX

Съемки пятого сезона сериала «Медведь» начнутся уже в начале следующего года. По словам исполнителя главной роли Джереми Аллена Уайта, работа над новыми эпизодами стартует «примерно 5 января».

Несмотря на то что сериал был продлен всего за неделю после премьеры четвертого сезона в июне 2025 года, его рейтинг на Rotten Tomatoes опустился до 84% — самого низкого показателя за всю историю проекта.

Критики отмечали, что шоу демонстрирует признаки усталости. ScreenRant охарактеризовал четвертый сезон как «топтание на месте», хотя и выделил финальную серию как одну из лучших в сериале, где герои достигли определенной точки завершения их арок.

Сериал «Медведь» стартовал в 2022 году. Первый сезон завоевал «Эмми» в категории «Лучший комедийный сериал», а Уайт два года подряд получал награду за лучшую мужскую роль. Однако с каждым новым сезоном энтузиазм критиков постепенно снижался. Третий сезон не получил ни одной крупной награды.

Расскажите друзьям