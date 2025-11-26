Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»

Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька

Фото: пресс-служба «Яндекс Go»

Ultimа отметит шестилетие трехдневным праздником на Рогожском гастромаркете. С 28 по 30 ноября здесь будет работать поп-ап-пространство сервиса — со специальными блюдами, товарами и активностями. 

На рынке появится корнер «Селекционка» от Ultima Яндекс Маркета. Там будут продавать редкие позиции и товары от селективных брендов, которые представит концепт-стор NUW (примерочная расположится за шторкой на картонке). 

За еду отвечает ресторанная группа Александра Раппопорта. Она откроет в поп-ап-пространстве закусочную «Курочка у Раппопорта» в рыночном антураже. В меню ― авторская шаурма и кура гриль.

Бренд устроит дискотеку с диджеем у музыкального ларька «Золотые хиты». Угощать напитками будут из багажника премиального автомобиля. 

Главный арт-объект площадки — большая фигура «6», собранная из деталей премиальных автомобилей, которые представлены в классах Ultima.

Расскажите друзьям