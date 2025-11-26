Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька

Ultimа отметит шестилетие трехдневным праздником на Рогожском гастромаркете. С 28 по 30 ноября здесь будет работать поп-ап-пространство сервиса — со специальными блюдами, товарами и активностями.
На рынке появится корнер «Селекционка» от Ultima Яндекс Маркета. Там будут продавать редкие позиции и товары от селективных брендов, которые представит концепт-стор NUW (примерочная расположится за шторкой на картонке).
За еду отвечает ресторанная группа Александра Раппопорта. Она откроет в поп-ап-пространстве закусочную «Курочка у Раппопорта» в рыночном антураже. В меню ― авторская шаурма и кура гриль.
Бренд устроит дискотеку с диджеем у музыкального ларька «Золотые хиты». Угощать напитками будут из багажника премиального автомобиля.
Главный арт-объект площадки — большая фигура «6», собранная из деталей премиальных автомобилей, которые представлены в классах Ultima.