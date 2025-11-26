Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

С 2 января 2026 года в Москве вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает Дептранс столицы.

Разовый проезд по карте «Тройка» подорожает с 67 до 75 рублей, а при оплате по биометрии — с 63 до 71 рубля. Также изменятся цены на другие виды проездных.

  • Поездка в течение 90 минут будет стоить 112 рублей.
  • Оплата банковской картой: 83 рубля в центре и 110 рублей в пригороде.
  • Месячный абонемент «Единый» вырастет до 3460 рублей.
  • Годовой проездной обойдется в 24 900 рублей.
Подорожание коснется и автобусных маршрутов, и речного транспорта. Одновременно увеличится стоимость эвакуации автомобилей — с 7600 до 8500 рублей. 25% скидка при оперативной оплате сохранится.

В Дептрансе подчеркнули, что индексация тарифов связана с ростом цен на электроэнергию, топливо и общей инфляцией. Предыдущее повышение произошло полгода назад.

