В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году

С 2 января 2026 года в Москве вырастут тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает Дептранс столицы.
Разовый проезд по карте «Тройка» подорожает с 67 до 75 рублей, а при оплате по биометрии — с 63 до 71 рубля. Также изменятся цены на другие виды проездных.
- Поездка в течение 90 минут будет стоить 112 рублей.
- Оплата банковской картой: 83 рубля в центре и 110 рублей в пригороде.
- Месячный абонемент «Единый» вырастет до 3460 рублей.
- Годовой проездной обойдется в 24 900 рублей.
Подорожание коснется и автобусных маршрутов, и речного транспорта. Одновременно увеличится стоимость эвакуации автомобилей — с 7600 до 8500 рублей. 25% скидка при оперативной оплате сохранится.
В Дептрансе подчеркнули, что индексация тарифов связана с ростом цен на электроэнергию, топливо и общей инфляцией. Предыдущее повышение произошло полгода назад.