Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»
Топор мясника, батут и афонские святыни: СДЭК назвал самые необычные посылки осени

Фото: Nik Lanús/Unsplash

В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей. Об этом сообщает АТОР.

За эти деньги семья из шести человек будет проживать в десятиместной вилле в элитном поселке Эсто-Садок в Сочи с 29 декабря по 9 января. Второе место по стоимости занял тур в отель Красной Поляны. Проживание двух человек с 30 декабря по 8 января обошлось почти в 2,2 млн рублей.

Еще одно бронирование в этом же отеле для семьи с тремя взрослыми и двумя детьми с 1 по 10 января с завтраками было продано за 1,5 млн рублей. Четвертую позицию рейтинга занял десятидневный тур в Красную Поляну для семьи из трех взрослых и ребенка стоимостью почти 1,3 млн рублей.

Замыкает пятерку самых дорогих путевок тур в Кисловодск с лечением и новогодним банкетом. Проживание с 29 декабря по 9 января для трех человек обошлось в 1,12 млн рублей. Все перечисленные предложения включают проживание в премиальных отелях и курортных комплексах.

