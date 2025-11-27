В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026

В Греции состоялась торжественная церемония зажжения олимпийского огня для зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.
Из‑за неблагоприятных погодных условий традиционное мероприятие впервые провели не на античном стадионе, а в Археологическом музее Древней Олимпии. Верховная жрица Мария Мина передала священный огонь первому факелоносцу — бронзовому призеру Олимпийских игр по гребле Петросу Гайдадзису.
На церемонии присутствовали высокопоставленные гости, включая президента Греции Константиноса Тасуласа, руководство Международного олимпийского комитета во главе с Кирсти Ковентри и Томасом Бахом, а также представители итальянского оргкомитета.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 5 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Это уже третья Олимпиада в Италии после зимних игр 1956 года в Кортине и летних 1960 года в Риме.
После завершения греческого этапа эстафеты олимпийский огонь будет доставлен в Афины, а оттуда — в Италию. Там начнется его путешествие по городам принимающей страны перед торжественной церемонией открытия Игр.