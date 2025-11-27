Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»
Топор мясника, батут и афонские святыни: СДЭК назвал самые необычные посылки осени

Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной

Фото: Ingenious Media

Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, признался, что за долгие годы слышал бесчисленное количество шуток на тему волшебного мира. Но лишь одна из них показалась ему по-настоящему смешной.

Участвуя в шоу Сета Майерса, Рэдклифф объяснил, что обычно подобные шутки не вызывают у него сильных эмоций просто потому, что он уже знаком с большинством из них. Но история, которую рассказал Майерс, стала исключением.

Ведущий вспомнил, как за кулисами его продюсер поинтересовался возрастом маленького сына Рэдклиффа, отметив, что актер никогда не раскрывает его имя публично. В ответ другой продюсер, Кевин Миллер, предположил: «Может быть, его зовут Волан-де-Морт?» «Это действительно хорошая шутка», — с улыбкой подтвердил Рэдклифф.

Ранее актер отправил новому Гарри Поттеру, Доминику МакЛоклину, трогательное письмо. «Надеюсь, ты получишь даже больше удовольствия, чем получил я», — написал он.

Расскажите друзьям