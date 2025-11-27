Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной

Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, признался, что за долгие годы слышал бесчисленное количество шуток на тему волшебного мира. Но лишь одна из них показалась ему по-настоящему смешной.
Участвуя в шоу Сета Майерса, Рэдклифф объяснил, что обычно подобные шутки не вызывают у него сильных эмоций просто потому, что он уже знаком с большинством из них. Но история, которую рассказал Майерс, стала исключением.
Ведущий вспомнил, как за кулисами его продюсер поинтересовался возрастом маленького сына Рэдклиффа, отметив, что актер никогда не раскрывает его имя публично. В ответ другой продюсер, Кевин Миллер, предположил: «Может быть, его зовут Волан-де-Морт?» «Это действительно хорошая шутка», — с улыбкой подтвердил Рэдклифф.
Ранее актер отправил новому Гарри Поттеру, Доминику МакЛоклину, трогательное письмо. «Надеюсь, ты получишь даже больше удовольствия, чем получил я», — написал он.