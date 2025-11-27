Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов

«Те, кто по-настоящему любит, знают, что другой человек не может быть средством для достижения цели, и что собственную пустоту нужно заполнять другими способами, а не доминированием над супругом», — сказал он. По его словам, именно это происходит при нездоровом желании, которое ведет к «проявлениям явного или скрытого насилия, угнетения, контроля», усугубляемым неверностью.