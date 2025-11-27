Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов

Ватикан опубликовал новую доктрину, которая вновь призывает католиков стремиться к пожизненному моногамному браку с одним супругом.
Этот шаг стал ответом на неоднократные обращения епископов из африканских стран, где широко распространена практика многоженства и где духовенство просило четких разъяснений по этому вопросу.
Документ под названием «Одна плоть: во славу моногамии» был написан с целью не столько осудить полигамию, сколько раскрыть «добродетели и преимущества» пожизненного и исключительного союза двух людей. Как подчеркнул автор текста, кардинал Виктор Мануэль Фернандес, центральной темой документа является защита достоинства супругов, и особенно женщины.
«Те, кто по-настоящему любит, знают, что другой человек не может быть средством для достижения цели, и что собственную пустоту нужно заполнять другими способами, а не доминированием над супругом», — сказал он. По его словам, именно это происходит при нездоровом желании, которое ведет к «проявлениям явного или скрытого насилия, угнетения, контроля», усугубляемым неверностью.
Документ прослеживает концепцию брака через призму Библии, теологии, философии и исторических решений Церкви. Пока что он издан только на итальянском языке. Для понимания основной сути, как указано в предисловии, достаточно прочитать заключительную главу о супружеской любви и выводы.