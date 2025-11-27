Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»
Топор мясника, батут и афонские святыни: СДЭК назвал самые необычные посылки осени

Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»

Фото: Netflix

Милли Бобби Браун прокомментировала отношения с коллегой по сериалу «Очень странные дела» Дэвидом Харбором на фоне сообщений СМИ об их конфликте.

Ранее Daily Mail сообщила, что Браун подала жалобу на Харбора за буллинг на съемочной площадке, что привлекло внимание широкой общественности. Однако во время мировой премьеры пятого сезона сериала в Лос-Анджелесе актеры появились вместе, демонстрируя теплые и дружеские отношения.

На вопрос The Hollywood Reporter о важности такого публичного жеста Браун ответила: «Мы делаем это последние 10 лет. Мы всегда были в этом едины. Мы любим этот сериал всем сердцем и ценим нашу дружбу больше всего».

По информации издания, жалоба, поданная 21-летней Браун на 50-летнего Харбора, содержала множество страниц обвинений, но не касалась сексуализированных вопросов. Сообщалось, что Netflix провел внутреннее расследование, которое длилось несколько месяцев, и в результате на съемках финального сезона Браун сопровождал личный представитель.

Браун также поделилась, что работа над пятым сезоном была для нее особенно радостной из‑за возможности снова играть вместе с Харбором. Она отметила, что динамика между их персонажами — Одиннадцатой и Хоппером — возвращается к той, что зрители полюбили во втором и третьем сезонах: «Она взрослеет, пытается найти свой голос, а он пытается быть родителем… Я думаю, что некоторые из любимых сцен зрителей с Одиннадцатой — это как раз сцены с Хоппером».

Создатели сериала также высказались по поводу сложившейся ситуации. Братья Даффер подчеркнули, что актерский состав для них как семья, а главным приоритетом всегда было создание безопасной и комфортной атмосферы на площадке. Исполнительный продюсер Шон Леви назвал публикации в СМИ «сильно неточными» и заявил, что уважение друг к другу всегда было фундаментом их работы.

Расскажите друзьям