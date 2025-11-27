Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России

Фото: DDP/Unsplash

В России может скоро исчезнуть ржаной хлеб. За последние 35 лет его производство сократилось в 35 раз, и отрасль нуждается в срочной государственной поддержке, пишет «Интерфакс».

Как заявил президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко, страна стремительно теряет традиционное для себя ржаное хлебопечение. «Есть поговорка: „Ржаной хлебушко — калачу дедушка“. Вот мне кажется, что этот дедушка уже находится в предынфарктном, если не хуже, состоянии», — отметил он.

Основная причина — экономическая невыгодность для аграриев. Рожь является низкорентабельной культурой из‑за невысокой урожайности и крайне низких закупочных цен. По словам Свириденко, в 2025 году урожай ржи в России прогнозируется на уровне всего 1,1 млн тонн.

Для сравнения, в 1990 году собирали 16,4 млн тонн. Цена на зерно упала до символических отметок. Например, в Омской области килограмм ржи стоит около 10 рублей, «это цена двух коробок спичек».

Свириденко пессимистично оценивает будущее без вмешательства государства: «В этой ситуации давайте признаем, что ржаного мукомолья у нас не будет, ржаного хлебопечения у нас не будет в ближайшее время. Мы еще немного потрепыхаемся, потому что братья-белорусы нас немножко снабжают, а там посмотрим».

В качестве решения проблемы ректор Международной промышленной академии Ольга Ильина предложила создать специальную государственную программу поддержки ржаного хлебопечения.

