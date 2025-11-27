Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса

Россияне стали чаще читать книги по ментальному здоровью, чем литературу по достижению целей. Об этом «Афише Daily» рассказали в книжном сервисе «Кион Строки».
В 2025 году самой популярной книгой на платформе в разделе психологии и саморазвития стала «Инструкция к себе» Валентины Паевской. Ее основная тема ― избавление от стресса и восстановление собственной энергии. В 2024-м же лидером категории было произведение Наполеона Хилла «Думай и богатей» о пути к успеху.
В текущем году стал более заметен тренд на поиск выхода из состояния стресса и принятие себя: на втором месте оказалась книга Натальи Кисельниковой «Со мной все в порядке. Доказательная психология для ментального здоровья», путеводитель по ментальному здоровью.
На третьем ― «Почему мне плохо, когда все вроде хорошо. Реальные причины негативных чувств и как с ними быть» Андерса Хансена. В топ-5 также вошли «Психотерапия на каждый день. 100 техник для счастливой и спокойной жизни» Саши Бахим и «Один на один с жизнью. Книга, которая поможет найти смысл» Ильи Латыпова.
«Думай и богатей» Наполеона Хилла опустилась на шестую строчку. На седьмом месте «Внутренняя опора. В любой ситуации возвращайтесь к себе» Анны Бабич ― о том, как проработать психологические установки, которые мешают двигаться вперед. Замыкают десятку «Как перестать беспокоиться и начать жить» Дейла Карнеги, «5 языков любви» Гэри Чепмена и «Люби себя — не важно, с кем ты» Евы-Марии Цурхорст.
«Сдвиги в рейтинге книг в сторону актуальных запросов на терапию, вероятно, происходят потому, что со времен пандемии мы живем в режиме длительного стресса и кризиса — в таких обстоятельствах люди закономерно учатся справляться и поддерживать себя, так как нужно адаптироваться к постоянно меняющемуся контексту. Рост общей психологической грамотности также играет свою роль: читатели целенаправленно выбирают качественную литературу, которая углубляет понимание собственного состояния и реакций и дает проверенные практики восстановления», ― отметила клинический психолог Анастасия Черткова с платформы Alter.
В «Литрес» тоже зафиксировали рост спроса на книги по психологии: осенью их продажи увеличились на 20%. На столько же с началом осени вырос и спрос на услуги психологов в Москве.