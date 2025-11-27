Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательствах
Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет
Ржаной хлеб оказался на грани исчезновения в России
Квентин Тарантино раскритиковал автора «Голодных игр» за плагиат «Королевской битвы»
В Пермском крае с 2026 года перестанут продавать вейпы
Милли Бобби Браун высказалась о Дэвиде Харборе: «Мы ценим нашу дружбу»
Ватикан осудил полигамные отношения в ответ на запросы африканских епископов
Macan и Anna Asti стали артистами года по версии «VK Музыки»
Дэниел Рэдклифф рассказал шутку о Гарри Поттере, которая кажется ему смешной
Съемки пятого сезона «Бриджертонов» начнутся в марте
В Древней Олимпии зажгли огонь для Игр-2026
Тоби Уоллес сыграет главную роль в сериале «Assassin’s Creed» от Netflix
В Москве вырастут цены на транспорт в 2026 году
La Liste назвал лучшие рестораны этого года
В России самый дорогой новогодний тур продали за 2,4 млн рублей
Чеширский кот, пантера Багира и кот Матроскин ― любимые животные из литературы у россиян
Paramount выпустит новый фильм франшизы «Час пик». Режиссером вновь станет Бретт Ратнер
Аглая Тарасова получила 3 года условно по делу о контрабанде наркотиков
Ultima откроет поп-ап на Рогожском рынке ― с «Курочкой от Раппопорта» и дискотекой у ларька
Ректор Горного университета предложил ввести обязательную отработку для инженеров
У мюзикла «Злая: Навсегда» может выйти продолжение
«Ред-флаг», «имба» и «пу-пу-пу» стали претендентами на слово года по версии «Грамоты.ру»
Съемки пятого сезона «Медведя» начнутся в январе 2026 года
Вышел первый трейлер сказки «Холодное сердце» с Никитой Кологривым
Apple TV отменил премьеру триллера «Охота» из‑за обвинений в плагиате
Минтранс предложил штрафовать россиян через камеры с распознаванием лиц
Wildberries запустит такси в Узбекистане с кешбэком в «арбузах»

Россияне меняют книги про успех на советы по избавлению от стресса

Фото: Jelena Mirkovic/Unsplash

Россияне стали чаще читать книги по ментальному здоровью, чем литературу по достижению целей. Об этом «Афише Daily» рассказали в книжном сервисе «Кион Строки».

В 2025 году самой популярной книгой на платформе в разделе психологии и саморазвития стала «Инструкция к себе» Валентины Паевской. Ее основная тема ― избавление от стресса и восстановление собственной энергии. В 2024-м же лидером категории было произведение Наполеона Хилла «Думай и богатей» о пути к успеху. 

В текущем году стал более заметен тренд на поиск выхода из состояния стресса и принятие себя: на втором месте оказалась книга Натальи Кисельниковой «Со мной все в порядке. Доказательная психология для ментального здоровья», путеводитель по ментальному здоровью. 

На третьем ― «Почему мне плохо, когда все вроде хорошо. Реальные причины негативных чувств и как с ними быть» Андерса Хансена. В топ-5 также вошли «Психотерапия на каждый день. 100 техник для счастливой и спокойной жизни» Саши Бахим и «Один на один с жизнью. Книга, которая поможет найти смысл» Ильи Латыпова.

«Думай и богатей» Наполеона Хилла опустилась на шестую строчку. На седьмом месте «Внутренняя опора. В любой ситуации возвращайтесь к себе» Анны Бабич ― о том, как проработать психологические установки, которые мешают двигаться вперед. Замыкают десятку «Как перестать беспокоиться и начать жить» Дейла Карнеги, «5 языков любви» Гэри Чепмена и «Люби себя — не важно, с кем ты» Евы-Марии Цурхорст. 

«Сдвиги в рейтинге книг в сторону актуальных запросов на терапию, вероятно, происходят потому, что со времен пандемии мы живем в режиме длительного стресса и кризиса — в таких обстоятельствах люди закономерно учатся справляться и поддерживать себя, так как нужно адаптироваться к постоянно меняющемуся контексту. Рост общей психологической грамотности также играет свою роль: читатели целенаправленно выбирают качественную литературу, которая углубляет понимание собственного состояния и реакций и дает проверенные практики восстановления», ― отметила клинический психолог Анастасия Черткова с платформы Alter.

В «Литрес» тоже зафиксировали рост спроса на книги по психологии: осенью их продажи увеличились на 20%. На столько же с началом осени вырос и спрос на услуги психологов в Москве. 

Расскажите друзьям