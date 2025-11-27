Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей маленькости

Конь Пумукель попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая маленькая лошадь в мире. Его рост всего 52,6 сантиметра в холке.
Пумукель живет на ферме в Германии. Его хозяйка ― Карол Вайдманн ― забрала коня пять лет назад еще маленьким жеребенком. О Пумукеле ей рассказала подруга, которая искала лошадей для иппотерапии.
«Я приехала, посмотрела на него — и была полностью шокирована. Никогда раньше я не видела настолько маленькой лошадки», ― призналась она.
Эта встреча произошла в октябре 2020 года. «Ему тогда было всего пять месяцев, и, верите или нет, он был всего 47 сантиметров ростом и, думаю, даже не весил 20 килограмм», ― поделилась девушка.
По ее словам, Пумукеля не выводили специально такого размера — его миниатюрность просто «забавный каприз природы».
Крошечный пони обучен навыкам терапевтической лошади и регулярно посещает дома престарелых, хосписы, школы и учреждения для людей с инвалидностью. «У него очень ласковый характер. Он невероятно хорошо ладит с детьми, любит, когда его чешут и обнимают. Пумукель обожает быть в центре внимания», ― говорит Вайдманн.
Пумукель более чем на 4 сантиметра ниже предыдущего рекордсмена, польского пони Бомбеля ростом 56,7 сантиметра.