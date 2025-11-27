Подростковая фаза развития мозга длится до 32 лет

Вторая эпоха ― подростковая ― продолжается в среднем с 9 до 32 лет. Она характеризуется тем, что объем белого вещества продолжает расти, а организация нейронных сетей становится все более тонкой и эффективной (причем это единственная фаза, когда эффективность нейронных сетей мозга увеличивается). В этот же период выше всего риск возникновения психических расстройств.