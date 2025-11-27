Капучино стал самым популярным кофейным напитком в России в 2025 году

В «Ленте» на ноябрь с начала года продажи кофе в дрип-пакетах в натуральном выражении увеличились год к году более чем на 90%. Представитель компании отметил, что в сети это «самый большой рост среди кофейных категорий». У «Вкусвилла» и в сети «О’кей» продажи этого продукта выросли за год в два раза по состоянию на сентябрь.