Капучино стал самым популярным кофейным напитком в России в 2025 году

Фото: Drobotdean/Freepik

Капучино — эспрессо с горячим молоком и густой молочной пеной — оказался самым популярным кофейным напитком в России в 2025 году. На него пришлось 36% покупок. Об этом сообщает РИА «Новости».

В исследовании учитывались данные о продажах с января по ноябрь 2025 года. На втором месте расположился латте — кофейный напиток с большей долей молока и менее плотной пенкой. На него пришлось 22% покупок.

Замыкает тройку лидеров американо с 19% покупок. Спросом также пользуются раф (14%) и эспрессо (4%).

Недавно аналитики Shopper’s зафиксировали, что россияне стали чаще покупать кофе в дрип-пакетах. С ноября 2024-го по октябрь 2025 года россияне искали кофе в дрип-пакетах в интернете 353 500 раз — это в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

В «Ленте» на ноябрь с начала года продажи кофе в дрип-пакетах в натуральном выражении увеличились год к году более чем на 90%. Представитель компании отметил, что в сети это «самый большой рост среди кофейных категорий». У «Вкусвилла» и в сети «О’кей» продажи этого продукта выросли за год в два раза по состоянию на сентябрь.

