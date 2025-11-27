Джакарта стала самым населенным городом мира. В ней живут 42 млн человек

Столица Индонезии Джакарта обогнала Токио и стала самым густонаселенным городом мира. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад ООН «World Urbanisation Prospects 2025».
По оценке ООН, в Джакарте живут 42 млн человек. За ней по населению следует столица Бангладеш Дакка с показателем в 36,5 млн человек. Токио, лидировавший в прошлом отчете ООН 2018 года, опустился на третье место. Японский мегаполис, включающий три соседние префектуры, насчитывает 33 млн жителей.
Как пояснили представители ООН, смена мест в рейтинге связана с новой методологией, которая более последовательно классифицирует города, поселки и сельские районы, благодаря чему дает более точную картину урбанизации.
Девять из десяти самых населенных городов мира находятся в Азии. Это Джакарта, Дакка, Токио, Нью-Дели, Шанхай, Гуанчжоу, Манила, Калькутта и Сеул. Единственный неазиатский город в первой десятке ― столица Египта Каир с населением 25,5 млн человек.
Москва, где проживает 14,5 млн человек, расположилась на 19-м месте. Она соседствует в рейтинге с турецким Стамбулом (15 млн жителей) и вьетнамским Хошимином (14 млн).
По данным отчета, общее население городов более чем удвоилось с 1950 года. Тогда в городах жило 20% населения планеты ― 2,5 млрд человек. Сейчас же горожане составляют более половины из 8,2 млрд жителей Земли. К 2050 году, по прогнозам ООН, две трети мирового прироста населения будут приходиться на города.
Число мегаполисов — городов с не менее 10 млн жителей — выросло с восьми в 1975 году до 33 в 2025-м.
«Урбанизация — определяющая сила нашего времени. Если управлять ею стратегически и инклюзивно, она может открыть трансформационные пути для климатических действий, экономического роста и социальной справедливости», — отметила Ли Цзюньхуа, замгенсека ООН по экономическим и социальным вопросам.