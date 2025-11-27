Джакарта стала самым населенным городом мира. В ней живут 42 млн человек

По данным отчета, общее население городов более чем удвоилось с 1950 года. Тогда в городах жило 20% населения планеты ― 2,5 млрд человек. Сейчас же горожане составляют более половины из 8,2 млрд жителей Земли. К 2050 году, по прогнозам ООН, две трети мирового прироста населения будут приходиться на города.