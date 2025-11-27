Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР

Русский язык стал обязательным предметом в школах КНДР, его будут преподавать школьникам начиная с четвертого класса. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии и сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов, пишет «Интерфакс».