Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»

В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Ученые: человек в костюме Бэтмена поблизости увеличивает вероятность добрых дел
Скончался кукловод и первый живой Человек-паук Дэниел Сигрен
«Т-Путешествия» запустили платформу для горнолыжного отдыха. Сезон открыли «Розой Хутор»
Россияне рассказали, с кем из поэтов Серебряного века хотели бы сходить на свидание
Дизайнер из Сингапура встроил консоль Nintendo в кроссовки Nike
Вышел трейлер нового мультфильма «Три богатыря и свет клином»
Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,8 млн долларов за срыв сделки с недвижимостью
Рэпер Макан ушел в армию
МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до Олимпиады-2026
Warner Bros. Pictures выпустила трейлер мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас»
Сериал «Клиника» вернется на экраны с голосами из MTV
Элтон Джон рассказал о проблемах со здоровьем: «Я в отчаянии — я ничего не вижу»
Звезда «Белого лотоса» Уилл Шарп в роли Моцарта в трейлере мини-сериала «Amadeus»
Хидэо Кодзима стал творцом года по версии журнала GQ Japan
Бенедикт Камбербатч все еще планирует экранизировать роман «Одинокий волк»
74-летний мужчина из США стал самым взрослым усыновленным человеком в мире
Дуа Липа поддержала женщин олимпийской сборной США перед Играми в Милане
Сыновей Шрека и Фионы озвучат Скайлер Гисондо и Марселло Эрнандес
Аналитики Mamba выяснили, почему россиянки тянутся к «плохим парням»
В первоначальной версии «Зверополиса-2» действие происходило много лет спустя
Даня Милохин признался, что работает доставщиком еды в Дубае
Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии
Джеймс Кэмерон выступил против номинаций фильмов Netflix на «Оскар»
Джеймс Кэмерон рассказал, что 15 лет назад чуть не снял фильм «Злая»
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе
Xbox и Crocs выпустили совместную коллекцию сабо, на которую их вдохновил геймпад

Маленький козлик меняет игру в трейлере «Goat: Мечтай по-крупному»

Иллюстрация: Sony Pictures Entertainment

Вышел трейлер «Goat: Мечтай по-крупному» ― анимационной спортивной экшн-комедии. Проектом занимается студия Sony Pictures Animation, ответственная за «Кей-поп-охотниц на демонов» и «Человека-паука: Паутина вселенных».

Действие разворачивается в мире антропоморфных животных. В центре сюжета ― Уилл, маленький козлик с большими амбициями. Он получает редкий шанс выступать на профессиональном уровне в роарболе ― вымышленном контактном виде спорта, где обычно доминируют самые крупные и свирепые звери. Уилл намерен доказать более крупным товарищам по команде, что даже миниатюрный козлик способен изменить игру и принести победу. 

Видео: Sony Pictures Entertainment/YouTube

Главную роль озвучивает звезда НБА Стефен Карри, который также продюсирует проект вместе со своей компанией Unanimous Media. 

Режиссером выступает Тайри Диллихей, работавший над мультсериалом «Закусочная Боба». В международный прокат «Goat: Мечтай по-крупному» выйдет 13 февраля 2026 года. 

