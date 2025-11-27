Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют ИИ-инструменты в своей работе

72% профессиональных музыкантов относятся к искусственному интеллекту в музыке положительно или нейтрально, а 28% — отрицательно. И хотя 6% артистов уже готовы доверить ИИ весь творческий процесс, большинство уверено, что искусственный интеллект должен быть помощником в творчестве, а не полноценной заменой автору. Об этом говорят результаты исследования сервиса для артистов от «Яндекса» BandLink, которые есть у «Афиши Daily».
Среди преимуществ искусственного интеллекта артисты выделяют оптимизацию рутинных процессов (73%), что позволяет музыкантам сосредоточиться на своем творчестве, экономию бюджета (64%) и новые возможности для начинающих креаторов (59%), которым раньше требовалось больше ресурсов, чтобы начать карьеру в музыкальной индустрии. В числе негативных факторов респонденты чаще всего называют ошибки при генерации контента (43%), слишком шаблонные ответы (41%) и некорректные результаты (33%). Также некоторые музыканты отмечают, что освоение ИИ требует много времени и ресурсов.
На практике нейросети уже прочно вошли в ключевые рабочие процессы представителей музыкальной индустрии: сегодня две трети профессиональных музыкантов (67%) используют инструменты на базе ИИ. Причем проникновение искусственного интеллекта растет стремительно: 61% артистов, использующих такие инструменты, освоили их за последний год, в том числе 8% — за последний месяц до опроса.
Чаще всего артисты обращаются к искусственному интеллекту для разработки обложек или промокреативов (47%), а также для генерации инструменталов и текстов песен (26%). Пятая часть опрошенных (21%) применяют ИИ для аналитики творчества. Кроме того, нейросети помогают в продвижении: 20% музыкантов генерируют с помощью ИИ информационные материалы (пресс-релизы, тексты для соцсетей), 11% составляют вместе план продвижения музыки, а еще 6% планируют расписание и календарь релизов.
Согласно опросу, почти половина музыкантов (43%) применяют ИИ в каждом или большинстве проектов, остальные — от случая к случаю. Среди самых популярных инструментов у музыкантов — ChatGPT, «Алиса AI», Midjourney, «Шедеврум», DeepSeek, а также для создания аранжировок, например, Suno AI и другие.
«Я воспринимаю ИИ как один из инструментов, а не как угрозу профессии. В музыке нейросети могут помочь быстро набросать варианты аранжировок, разделить готовый трек на стемы, чтобы отдельно работать с голосом, барабанами, басом, синтами. Это экономит время и иногда бюджет, но не отменяет того, что в ИИ все равно нужно заливать свою идею. Насторожиться, на мой взгляд, стоит в момент, когда от нейросетей ждут волшебной кнопки „сделать хит“ и пытаются передать им творческое первенство. В музыке по-прежнему решают человеческая эмоция, нерв и личная история автора», — отметил музыкальный продюсер, композитор и микс-инженер Никита Каменский.
Он добавил, что сам использует ИИ-технологии в работе, но только там, где они действительно помогают: «В одном из моих эмбиент-релизов есть треки, основу которых сгенерировал Suno AI, но финальный результат и исходник — это как небо и земля. Я очень сильно перерабатываю сырье, чтобы оно звучало как моя музыка, а не как демо из нейросети».
Искусственный интеллект перестал быть игрушкой для избранных и для многих музыкантов превратился в стандартный рабочий инструмент, считает управляющий директор ИМИ Артем Атанесян. По его словам, ИИ становится элементом базовой грамотности, вставая в один ряд с основами написания музыки, записи, работой с DAW.
«Перспективы понятны: удешевление производства музыки и визуала, упрощение продюсерской рутины. Но вместе с этим есть риски: шаблонность креатива, ошибки генерации, ИИ-слоп, деградация навыков, неготовность законодательной базы, иллюзия простоты профессии. На мой взгляд, ИИ не заменяет музыканта и его ремесло — он заменяет часть рутинных процессов, чтобы освободить больше времени для творчества», — говорит он.
В пример он привел Басту, который рассказывал, что с помощью нейронок генерирует себе нужные семплы, которые потом использует в своих аранжировках — это экономит огромное количество времени и денег на поиск звуков и очистку прав. «Многие артисты генерят оригинальные обложки и видео, но для этого нужно иметь хорошую насмотренность и уметь писать промпты. ИМИ скоро выпустит ИИ-ассистента, который сможет отвечать на вопросы музыкантов по нашей огромной базе знаний. Все это может немного облегчить артистам их ежедневный труд», — подчеркивает Атанесян.