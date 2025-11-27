В Узбекистане ввели полный запрет на электронные сигареты
Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии

Фото: Oshana Regional Council

Намибийский политик Адольф Гитлер Уунона в пятый раз одержал победу на региональных выборах в округе Омпунджа. Об этом сообщает Euronews.

Гитлер вновь будет представлять свой округ в совете провинции Ошана. Официальные результаты выборов пока не опубликованы, но, по многочисленным отчетам, политик выиграл с большим отрывом.

Как отмечают в местной прессе, Уунону хвалят за работу «на земле» и борьбу против апартеида. Тезка лидера нацистской Германии представляет Организацию народов Юго-Западной Африки (СВАПО), которой принадлежат 63 из 104 мест в намибийском парламенте. 

В прошлый раз Гитлер победил на региональных выборах в 2020 году. Тогда в интервью Bild он сообщил, что ни в коем случае не поддерживает нацистскую идеологию и не стремится к мировому господству. «Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», — пояснил он.

Комик Тревор Ной рассказывал в своей автобиографической книге «Бесцветный», что в африканских странах европейское имя зачастую выбирается наобум — из Библии или в честь знаменитого человека. По его словам, поскольку во многих государствах Африки нет нормального образования, а черные почти не разговаривают с белыми, там и встречаются имена вроде Муссолини или Гитлера.

