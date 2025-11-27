Адольф Гитлер вновь победил на региональных выборах в Намибии

В прошлый раз Гитлер победил на региональных выборах в 2020 году. Тогда в интервью Bild он сообщил, что ни в коем случае не поддерживает нацистскую идеологию и не стремится к мировому господству. «Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», — пояснил он.