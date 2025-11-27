Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов

Один из ранних оттисков знаменитой гравюры Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве» продан на аукционе Sotheby’s в Гонконге за 2,8 млн долларов. Это рекордная сумма для работ Хокусая, она значительно превосходит первоначальную оценку в 0,6–1 млн.
«Большая волна в Канагаве» была частью коллекции японского Музея искусств Окады. Его основатель и миллиардер Кадзуо Окада решил продать гравюру и другие произведения из-за долгов.
Предприниматель обязан выплатить 50 млн долларов американской юридической фирме, представлявшей его интересы в судебном споре 2018 года с магнатом казино Стивом Уинном. Они обвиняли друг друга в коррупции, спор в итоге был решен во внесудебном порядке.
Всего на аукционе Sotheby’s в Гонконге продали более 100 лотов из музея Окады. Итоговая сумма торгов составила 88 млн долларов.
«Большая волна в Канагаве» входит в серию «Тридцать шесть видов Фудзи» Кацусики Хокусая. Рисунок создан в период с 1823 по 1831 год.