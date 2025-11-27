Гравюру «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая продали за рекордные 2,8 млн долларов

Один из ранних оттисков знаменитой гравюры Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве» продан на аукционе Sotheby’s в Гонконге за 2,8 млн долларов. Это рекордная сумма для работ Хокусая, она значительно превосходит первоначальную оценку в 0,6–1 млн.